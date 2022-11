El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que propondrá al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizar dos marchas más antes de que termine su mandato presidencial en septiembre de 2024.

Tras el éxito obtenido con la pasada marcha del 27 de noviembre, Mario Delgado refirió que planteará a AMLO que la llamada “marcha de la despedida” se lleve a cabo en septiembre de 2024.

Y es que según el líder nacional de Morena, cuando AMLO anunció que la del 27 de noviembre podría ser la última marcha de su vida política platicó con él y le comentó que a dos años de terminar su mandato todavía habría tiempo para hacer a al menos dos marchas más.

Al respecto, señaló que en caso de que así lo determinen, la otra marcha se realizaría en 2023, pero admitió que ello dependerá del inicio del proceso electoral, por lo que la “marcha de la despedida” en 2024 es más viable.

Sobre el supuesto “acarreo” de personas a la pasada marcha de AMLO, Mario Delgado descartó que haya existido y argumentó que la gran asistencia se debió a la popularidad del presidente.

Por su parte, durante su conferencia mañanera de este lunes, AMLO señaló que “si la gente quiere”, podría encabezar una marcha de despedida en el 2023 como quinto informe, pero dijo que podría ser solamente en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida, como quinto informe, pero no estar ya siempre. Si podemos, pues nada más el Zócalo, depende de cómo se presenten las cosas”, dijo AMLO.

No obstante, lo que AMLO sí negó “categóricamente” fue la posibilidad de encabezar una marcha tras finalizar su mandato en 2024, pues reiteró que se jubilará y no volverá a participar en ninguna actividad pública.

“Como expresidente no, así, categórico. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato a finales de septiembre del 24 y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social”

AMLO