Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que pedirá al gobierno de Estados Unidos información sobre la revocación de visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y de su esposo, Carlos Torres Torres.

La presidenta de México no quiso pronunciarse respecto al caso sino hasta contar con toda la información, dijo durante su conferencia mañanera del lunes 12 de mayo de 2025.

Claudia Sheinbaum aclaró que no tuvo una notificación previa ni en éste ni en otros casos y que tomó conocimiento de la situación por el comunicado de Marina del Pilar.

“No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos, ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir toda la información. Las causas no, hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuales son las causas de por qué se retiraron estas visas, entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados”.

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México