María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, denuncia acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) fue por ejercer su libertad de expresión.

En días pasados la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que inició una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, desde septiembre de este 2025.

Esta carpeta de investigación en su contra se debe a que es acusada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por la la pensión que recibió de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde el año 2004 tras la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García.

María Amparo Casar agradece apoyo ante acusación de FGR y asegura que fue por ejercer su libertad de expresión

Después de día de silencio de parte de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar se pronunció sobre la investigación en su contra de parte de la FGR en redes sociales.

A través de un breve mensaje en su cuenta oficial en X, María Amparo Casar agradeció por el “inmenso apoyo y solidaridad” que ha recibido tras estas acusaciones de la FGR.

También en este mensaje María Amparo Casar asegura que esta acusación de la FGR por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que la podría llevar a cumplir hasta 12 años de prisión, es por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Sin dar más contexto al respecto, María Amparo Casar dijo que el valor cívico que le han demostrado en este momento “es una muestra de que todavía hay esperanza”, cabe recodar que este mensaje de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad se da en el marco de un pronunciamiento de 89 intelectuales que se mostraron a su favor.

“Agradezco a todos uds el inmenso apoyo y solidaridad para conmigo en ocasión de la acusación penal de que he sido objeto por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión. El valor cívico mostrado por ustedes es una muestra de que todavía hay esperanza. Gracias de corazón” María Amparo Casar en X

Tras casi 20 años María Amparo Casar recibió de parte de Pemex una pensión mensual de cerca de 125 mil pesos, luego de la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García, por estos hechos, apenas en 2024, su caso fue investigado por el Gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por esta pensión también María Amparo Casar fue señalada de fraude por más de 31 millones de pesos al erario público.