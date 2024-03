Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), canceló su conferencia en la Cámara de Diputados por una importante razón; te revelamos el por qué de esta decisión.

Lo anterior fue declarado por Manuel Bartlett durante la Tercera Semana Nacional de Infraestructura, organizada por los legisladores del Partido de Trabajo (PT).

Aquí, el director de la CFE aclaró que sólo haría acto de presencia en el recinto, pues su conferencia en la Cámara de Diputados quedó cancelada.

Pero, ¿cuál fue la razón que orilló a Manuel Bartlett a cancelar su conferencia , la cual se celebraría en la Cámara de Diputados? Te decimos todo lo que tienes que saber.

La razón por la que Manuel Bartlett canceló su conferencia en la Cámara de Diputados fue la ley impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) con motivo de las elecciones 2024 México.

Por ello, el líder de la CFE decidió presentarse en San Lázaro sólo para explicar al auditorio el por qué de su ausencia.

Asimismo, Manuel Bartlett explicó que las normas del INE lo obligan a “no hablar de muchas cosas”, con lo que optó por prescindir de su presentación en la Cámara de Diputados.

Y es que el funcionario subrayó que con las medidas del INE, tampoco puede abordar las acciones del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ahora, según las normas del INE, los funcionarios no pueden participar en foros, no pueden tomar una serie de medidas, no pueden hablar de muchas cosas, no pueden tocar temas que se consideren que sean contrarios a los contrarios”

Manuel Bartlett, director de CFE