La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó su conferencia mañanera de hoy miércoles 22 de enero de 2025 en vivo desde Palacio Nacional. Te contamos cuáles fueron los temas importantes.

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum dio inicio después de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron su primera conversación formal vía telefónica.

Sheinbaum desmintió las supuestas deportaciones por el efecto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos durante este martes 21 de enero.

En otro tema, confirmó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Bernardo Gómez, copresidente de Grupo Televisa y TelevisaUnivision.

Hacia el cierre de la conferencia, Claudia Sheinbaum rechazó que México haya aceptado ser Tercer País Seguro, pues señala que para que ello se pueda dar debe haber un acuerdo bilateral de por medio.

Hoy 22 de enero de 2025 se presentó la sección “Detector de Mentiras”, en donde cada miércoles se desmienten las noticias y publicaciones falsas.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: El ‘Detector de Mentiras’ de la semana

Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia y presentador de la sección ‘Detector de Mentiras’, informa cuáles fueron las noticias falsas de mayor alcance difundidas en la última semana.

Mentira que el precio de la gasolina va en aumento

Mentira que habrá multas millonarias “por instalar cámaras de seguridad en casas

Mentira que los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla en la elección judicial de 2025 incurrirán en faltas administrativas y penales

Mentira que Claudia Sheinbaum admitió que se compraron votos Mentira que médicos arrastraron a una persona infectada con metapneumovirus en 2025

Mañanera: Claudia Sheinbaum confirmar que iniciativa para prohibir la siembra de maíz transgénico en México será enviada al Congreso este jueves 23 de enero

La presidenta Claudia Sheinbaum informa que ya está lista la iniciativa para prohibir siembra de maíz transgénico en México y será enviada al Congreso de la Unión el día de mañana, 23 de enero.

“Ya está lista la iniciativa, yo creo que la enviamos el día de mañana. Es muy sencilla y es la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el país para que sea llevada a la Constitución” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum asegura que proyecto de auto eléctrico Olinia avanza; está en la fase de diseño

Claudia Sheinbaum informa que el auto eléctrico Olinia se encuentra en la fase de diseño y que próximamente se presentará en la mañanera los avances.

Destaca que en la parte de producción, se trabaja en el análisis de si será toda una empresa pública o si habrá una parte de empresa mixta.

“En este momento estamos en la etapa de diseño. Ayer me reuní con compañeros de la Secretaría de Ciencia. Lo vamos a presentar de esta, la otra semana aquí en la Mañanera... el plan de semiconductores que ya está listo también” Claudia Sheinbaum

Finalmente, sobre la pronunciación de ‘Olinia’, la presidenta señala: “lo vamos a revisar con los hablantes Náhuatl cómo se dice”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum niega que México acepte ser Tercer País Seguro por Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que México sea Tercer País Seguro, pues señala que para que ello se pueda dar debe haber un acuerdo bilateral de por medio.

Aclara que lo que hace México es brindar atención humanitaria para migrantes en la frontera norte y proveer mecanismos para repatriar a las personas en caso de que así lo deseen.

“No tiene nada que ver con el Tercer País, para que haya Tercer País (Seguro) tiene que haber una firma del país, es bilateral. Y nosotros en este caso estamos diciendo que si hay una persona en la frontera, (...) se les ofrece una atención humanitaria y si de manera voluntaria quieren regresas a sus países, existen mecanismos” Claudia Sheinbaum

Mañanera de Claudia Sheinbaum: ISSSTE está en proceso de revocar pensión de 200 mil pesos a maestra de jardín de niños y otras similares

Martí Batres, titular del ISSSTE, confirma que la dependencia se encuentra en proceso de revisión y notificación para todas las personas que cuentan con pensiones elevadas, como el caso de la maestra de jardín de niños que recibe más de 200 mil pesos.

“Estamos en el procedimiento, se están haciendo las notificaciones directamente. se está buscando a cada una de estas personas de las pensiones elevadas, desmedidas, y citando para que lleven su documentación, se contraste con la información que tiene el ISSSTE, y después de eso se tomarán decisiones” Martí Batres

El funcionario sostiene que de entrada, no existe ninguna justificación legal para que existan pensiones de ese tamaño; no obstante a ello, indica que se está cumpliendo con el procedimiento del derecho de audiencia.

“Calculamos que dentro de unas semanas, a lo largo de febrero, se estarán tomando decisiones al respecto”, adelanta.

Mañanera: Claudia Sheinbaum dice que tráfico de armas de Estados Unidos será tema prioritario con Donald Trump

Claudia Sheinbaum confirma que uno de los temas prioritarios que abordará en la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump es el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos a México.

“Una de nuestras prioridades en estos diálogos es la entrada de armas de Estados Unidos a México, es evidentemente uno de los temas que vamos a tratar” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum agradece desplegado de la Conago en respaldo de la soberanía de México

Claudia Sheinbaum agradece el comunicado que firmaron todos los gobernadores de la Conago en respaldo hacia la presidenta de México y en defensa de la soberanía nacional y de los mexicanos, frente a amenazas extranjeras.

Destaca que el respaldo expresado en el comunicado de la Conago habla de la coordinación que se cuenta con gobernadores, independientemente de la afiliación política que se tenga.

“Agradezco mucho el desplegado de la Conago. Todos los 31 gobernadores y la jefa de gobierno firman este comunicado de la Conferencia nacional de gobernadores y gobernadoras en defensa de nuestra soberanía y de los mexicanos. (...) Es algo muy bueno, muy importante, porque independientemente de los partidos políticos, en el caso de los gobernadores decidimos trabajar juntos para el bienestar de México” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con empresario Bernardo Gómez en Palacio Nacional; hablaron de inversiones y de la toma de posesión de Donald Trump

Claudia Sheinbaum confirma que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Bernardo Gómez, copresidente de Grupo Televisa y TelevisaUnivision.

Luego de que Bernardo Gómez estuvo presente en la toma de posesión de Donald Trump, Sheinbaum señala que también le preguntó cómo fue el evento protocolario.

“Ayer hablamos de temas de inversiones que tienen que ver principalmente de ICA en el país y le pregunté, porque estuvo en la toma de posesión (de Donald Trump), que como estuvo, pero es una reunión normal de un empresario con la presidenta” Claudia Sheinbaum

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Martí Batres confirma que ISSSTE aplicará ‘La Clínica es Nuestra’ en sus 565 clínicas de primer nivel

Martí Batres, titular del ISSSTE, informa que entre los 25 puntos para la transformación de la dependencia se encuentra la implementación del programa “La Clínica Es nuestra”, con el objetivo de mejorar el equipamiento de las unidades de primer nivel a través de asambleas con los derechohabientes quienes eligen un comité que ejecuta los recursos del programa.

Detalla que el programa “La Clínica es nuestra” se aplicará en las 565 clínicas de primer nivel del ISSSTE y apunta que los recursos serán aportados por el IMSS Bienestar.

Mañanera: Claudia Sheinbaum desmiente supuestas deportaciones por efecto Donald Trump

Claudia Sheinbaum desmiente las supuestas deportaciones por el efecto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos durante este martes 21 de enero.

La presidenta señala que este martes incluso hubo menos deportaciones que en días anteriores; sin embargo, reitera que el gobierno de México apoyará a los migrantes mexicanos que retornen al país.

Apunta que los centros de atención en la frontera ya se están instalando.

“Hoy sale en los medios, el día de ayer hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores... para que todo lo pongamos en su lugar. Vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que regresen” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum confirma llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron su primera conversación formal vía telefónica.

Sheinbaum señala que fue “muy buena” la llamada entre ambos funcionarios y que se abordaron temas de migración y de seguridad.

“El día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario Rubio. Fue una muy buena conversación, muy cordial” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su mañanera del pueblo de hoy miércoles 22 de enero de 2025, Claudia Sheinbaum podría dar seguimiento a los decretos firmados por Donald Trump.

Ello luego de que Donald Trump autorizara las redadas contra migrantes en escuelas, hospitales, iglesias y más recintos a partir de ayer 21 de enero.

Es posible que Claudia Sheinbaum respalde las manifestaciones hechas por Gerardo Fernández Noroña sobre que Estados Unidos debe mandar a los migrantes deportados a sus países de origen.

La presidenta de México también podría confirmar o desmentir la presunta llegada de aviones al AIFA con mexicanos deportados de Estados Unidos.Como consecuencia de estas medidas, Claudia Sheinbaum hablaría sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez, donde mil migrantes rompieron la barrera de la Guardia Nacional para intentar ingresar a Estados Unidos.

Asimismo se pronunciaría por el despido del funcionario José Luis Pérez Canchola por ayudar a migrantes en Tijuana.En otros temas, Claudia Sheinbaum también podría hablar sobre la reunión que sostuvo con Bernardo Gómez, copresidente de Grupo Televisa que asistió a la investidura de Donald Trump.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciaría por la violencia en Tabasco tras la detención del líder criminal de “La Barredora”.