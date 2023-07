El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva a cabo la conferencia mañanera de jueves 13 de julio de 2023 en vivo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

El presidente de México podría hacer referencia al caso de la niña que murió en un elevador de un hospital del IMSS luego de que el camillero fuera liberado al no tener responsabilidad en el accidente.

Por otro lado, Zoé Robledo aseguró que no se redujeron recursos en el IMSS para dar mantenimiento a elevadores a pesar de que han surgido testimonios que indican lo contrario.

Otro tema de seguridad que podría ser abordado es el del atentado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pues madres buscadoras se deslindaron de la llamada que recibieron los servicios de emergencia antes del ataque con explosivos.

En la conferencia mañanera se podría hacer mención al periodista Jorge Berry, quien fue hospitalizado en Puerto Vallarta y su estado de salud estaba comprometido.

Jorge Berry no simpatizaba con la Cuarta Transformación encabezada por el presidente de México, sin embargo AMLO ha dicho varias veces en la conferencia que no él no tiene enemigos sino adversarios.

Sobre el proceso de sucesión adelantado, AMLO podría hacer referencia a las corcholatas de Morena. Especialmente por el tema de los cuestionados anuncios espectaculares.

También podría dar su opinión del Plan Ángel presentado por Marcelo Ebrard y a quien Claudia Sheinbaum criticó.

Sobre la oposición, AMLO seguramente hará referencia a Xóchitl Gálvez pues es posible que el presidente de México también prefiera que en la oposición sea elegida una mujer para contender contra su corcholata favorita.

Finalmente, AMLO podría hacer referencia en la conferencia mañanera del avispero agitado de Movimiento Ciudadano luego de que Dante Delgado se destapara como posible candidato del partido que dirige.

El destape de Dante Delgado generó reacciones al interior del partido naranja y hasta el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, le respondió.