El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que no haya ‘chivos expiatorios’ en la investigación por la niña de 6 años de edad que murió en un elevador del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Al ser cuestionado sobre la detención del camillero que trasladaba a la niña cuando quedó atrapada en el elevador, AMLO aseguró que se investigarán los hechos y pidió que no haya chivos expiatorios en el caso.

En este sentido, López Obrador señaló que no es “culpar por culpar” ni castigar a cualquier persona, sino se debe imputar al o los responsables reales de la falla del elevador .

“Se va a investigar, no es culpar por culpar, no actuamos así. No se puede castigar a cualquier persona, no pueden haber chivos expiatorios... tiene que ser el que realmente es el responsable”, expresó AMLO durante su conferencia matutina de hoy miércoles 12 de julio.

Y es que, según los reportes, al momento de que la niña estaba siendo ingresada al elevador en una camilla, éste comenzó su ascenso con las puertas abiertas y sin que la menor de edad estuviese adentro por completo, por lo que la niña quedó prensada.

El incidente ocurrió en el hospital numero 18 del IMSS, ubicado en el fraccionamiento Villamar II de Playa del Carmen.

AMLO explica qué sucedió en caso de la niña que murió en un elevador del IMSS en Playa del Carmen

AMLO dio una explicación general de lo sucedido en el caso de la niña que murió al quedar prensada en un elevador de un hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

López Obrador confirmó que sí hay un contrato para el mantenimiento de los elevadores del hospital. Asimismo, expuso que ya se había reportado que no funcionaba el elevador, por lo que la situación le fue notificada a la empresa responsable.

No obstante, la empresa no lo reparó y tampoco dejó algún señalamiento de que el elevador no podía usarse . Por lo que cuando intentan bajar a la niña, ésta queda atrapada.

“Hay un contrato de mantenimiento de los elevadores. Se informó que no funcionaban, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento; sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse. Entonces, cuando bajan a la niña que llegó enferma de dengue queda atrapada. Falló el elevador, estaba descompuesto” AMLO

AMLO pide que se investiguen detalles del caso de la niña muerta en elevador del IMSS en Playa del Carmen

AMLO adelantó que tras la investigación, las autoridades encargadas informarán detalles del caso de la niña que murió en el elevador del IMSS, tales como:

en qué condiciones se dio el contrato

cuál es la empresa responsable

quiénes son los responsables directos

El presidente lamentó el fallecimiento de la menor de edad e insistió en que se castigará a los responsables del incidente y que no habrá impunidad.