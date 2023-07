El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que “terrorismo” tiene una definición más extensa que lo ocurrido en Tlajomulco, Jalisco, donde murieron 6 policías de la entidad.

La mención del presidente se dio durante la conferencia mañanera de hoy 13 de julio, cuando respondió si el ataque con explosivos ocurrido en Tlajomulco, Jalisco, el 11 de este mes fue un acto terrorista.

El cuestionamiento a AMLO se dio luego de que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, sí calificó el ataque como “terrorismo brutal”, pues presuntamente grupos delictivos emboscaron a los agentes para lanzar explosivos en su contra.

No obstante, el titular del ejecutivo federal pidió no adelantarse a los hechos y tener cuidado con el uso de la palabra “terrorismo”, pues recordó que funcionarios estadounidenses buscan invadir México con el pretexto de erradicar estos actos.

AMLO descarta terrorismo en ataque a policías de Tlajomulco

AMLO afirmó que el ataque en contra de personal de la Fiscalía de Jalisco y la Policía de Tlajomulco es un acto “reprobable en todo sentido”, aunque n o compartió la idea de que se trate de terrorismo.

Apunto que desde el Poder Judicial federal buscarán ayudar y cooperar con la investigación de lo ocurrido, en caso de que así lo requiera Enrique Alfaro, pues se trata de la seguridad del pueblo.

No obstante, contrario a lo dicho por Enrique Alfaro, AMLO dijo que para él no se trataría de terrorismo el acto, aunque aclaró que “ no quiere adelantar nada sobre eso ”.

Sin embargo, señaló que un acto de “terrorismo” está más vinculado a la parte política e ideológica, así como al fanatismo, por lo que pidió ver “en sentido estricto” lo que significa usar esa palabra.

AMLO recuerda que estadounidenses quieren invadir México con petextos de terrorismo en el país

Igualmente, el presidente de México solicitó que no se de “entrada” ni se abra “la puerta” a los estadounidenses que hace unos meses propusieron, a nivel federal, enviar militares al territorio mexicano.

Ello con el pretexto de terminar con el narcotrafico y los cárteles de la droga, utilizando supuestos actos terroristas que cometen los delincuentes en el país.

En ese sentido, AMLO dijo que también “hay que estar pendientes” de que los estadounidenses “ultra conservadores” no quieran tener como excusa situaciones de este tipo para “invadir el país”.

Cabe destacar que fue el senador republicano, Lindsey Graham, quien solicitó en marzo de este 2023 que los cárteles de droga mexicanos fuesen designados como organizaciones terroristas .

De igual forma, el senador pidió la autorización a las fuerzas armadas estadounidenses “para que se encarguen de organizaciones terroristas extranjeras como esta”.