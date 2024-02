Luis Donaldo Colosio Riojas acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere politizar el asesinato de su padre, por lo que le pidió ya no hablar del tema en la conferencia mañanera.

En entrevista con medios de comunicación este miércoles 31 de enero, Luis Donaldo Colosio Riojas indicó que si López Obrador no quisiera hacer político el caso de su padre, no tendría porqué mencionarlo en las Mañaneras.

Lo anterior, luego de que el mandatario federal ha tratado el tema durante dos conferencias consecutivas y en las que ha rechazado su intención de otorgar el indulto al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Mario Aburto, y dar carpetazo al caso.

“Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su Mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía especializada siga el curso de la investigación, así de sencillo” Luis Donaldo Colosio Riojas. Alcalde de Monterrey

Luis Donaldo Colosio Riojas insiste en no politizar el caso de su padre y entrar en una fase de reconstrucción

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien el pasado 29 de enero pidió el indulto a Mario Aburto, señaló que México tiene la urgente necesidad de iniciar una fase de reconstrucción y de reconciliación.

Al respecto, el político emecista refirió que la primera parte de la fase de reconciliación debe ser el perdón.

Colosio Riojas aclaró que no está pidiendo justicia por el magnicidio de su padre que ocurrió hace casi 30 años, sino que su intención es que no se cometan delitos similares y que no se politicen “para distraernos” de los temas coyunturales.

Asimismo, hizo un llamado a hacer a un lado las venganzas y en su lugar a atender con seriedad el problema de las desapariciones y la violencia en México con seriedad: “Tenemos muchas cosas que requieren de justicia hoy, antes de que pasen 30 años. Eso es lo que necesita México, justicia, no venganza”.

Pide Luis Donaldo Colosio Riojas a #AMLO dejar de hablar sobre el caso de su padre en las 'mañaneras'.



"Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su 'mañanera' y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga… pic.twitter.com/3HEkvfdHPP — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 1, 2024

AMLO rechaza el indulto para Mario Aburto por asesinato de Luis Donaldo Colosio

El pasado 30 de enero, AMLO rechazó la solicitud de Luis Donaldo Colosio Riojas sobre otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

En la conferencia mañanera, López Obrador dijo que él no puede indultar a Mario Aburto porque desea que se siga investigando el caso Colosio.

Afirmó que el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994, no debe quedar impune porque se trata de un asunto de “Estado”, al ser un candidato a la presidencia de México el que fue ultimado.

En ese sentido, el presidente de México señaló que no dará “vuelta a la hoja” y que no se dará carpetazo al crimen ni se dejará de investigar , luego de que se señaló a un trabajador del CISEN como el segundo tirador.

“Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo el país, se trata de un dirigente, es un candidato a la presidencia de la república, ningún crimen se debe de permitir, pero repito, este es un asunto de Estado” AMLO