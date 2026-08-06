Un estudio publicado en la revista Trends of Organized Crime revela que los municipios más atractivos para el crimen organizado en México concentran mayores niveles de violencia debido a la competencia entre grupos.

Los investigadores Carlos Vilalta, Víctor Sánchez Valdés y Gustavo Fondevila señalan que estas zonas comparten características como alta densidad poblacional, centralidad urbana y proximidad a nodos estratégicos de infraestructura.

La disputa por territorios con “potencial” genera escaladas de violencia homicida, lo que plantea la necesidad de políticas públicas focalizadas para reducir el impacto delictivo.

El crimen organizado se concentra en municipios con mayor “potencial”, asegura estudio

De acuerdo con el artículo publicado en la revista especializada en crimen organizado, Trends of Organized Crime, el crimen organizado se concentra en municipios con “potencial” y mercado.

Según Carlos Vilalta, Víctor Sánchez Valdés y Gustavo Fondevila, autores del artículo, el crimen organizado concentra sus actividades en los municipios que comparten características geográficas y de infraestructura.

Los hallazgos de este estudio, que examinó las interacciones de grupos que pelearon por el control del territorio entre 2000 y 2018, mostraron que los municipios más atractivos para el crimen organizado comparten las siguientes características:

Alta densidad de población y centralidad urbana, donde existe un mercado “más lucrativo” para delitos como:

narcomenudeo



extorsión



secuestro



cobro de piso

Proximidad a nodos de infraestructura y logística estratégica, es decir, cerca o dentro de corredores logísticos como:

puertos de entrada en la frontera con Estados Unidos



puertos marítimos y aeropuertos internacionales



redes carreteras principales y rutas de transporte



infraestructura de hidrocarburos

Municipios atractivos para el crimen organizado concentra la violencia

Por otra parte, el estudio señala que los municipios que son atractivos para el crimen organizado también concentran la violencia debido a la competencia que se genera entre grupos criminales.

Según los autores, al convertirse en un espacio de competencia, la violencia incrementa en los municipios que generan dinámicas como:

Multiplicación de competidores ya que los municipios con densidad poblacional y con nodos de infraestructura y logística incrementa el número de organizaciones que buscan asentarse en la misma zona.

Escalada de violencia homicida ya que la cercanía con puertos y pasos fronterizos intensifica el nivel de conflicto ya que los grupos criminales con mayores recursos buscan desplazar con violencia a los grupos rivales.

En este sentido, el artículo señala que, con estos datos, las políticas públicas deberían enfocarse en las zonas de mayor competencia criminal.

Asimismo, resaltan la importancia de identificar los municipios donde coinciden varios grupos para focalizar estrategias de seguridad y reducir la violencia.