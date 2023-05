Ante los recientes narcobloqueos e incendios en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que hay una campaña contra el gobernador Américo Villarreal.

Durante su conferencia mañanera de hoy 2 de mayo de 2023, AMLO sugirió que los más recientes narcobloqueos e incendios en Matamoros fueron provocados por adversarios políticos de Américo Villarreal.

Esto luego de que, dijo, medios de comunicación están reportando que “ya regresó la violencia en Tamaulipas” y que mientras estaba el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se decía que “prevalecía la paz” en la entidad.

Consideró que narcobloqueos como los reportados en Matamoros son atípicos, por lo que sugirió que se trata de una lanzada política contra el gobernador morenista en Tamaulipas.

“Están manejando mucho que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia. Me empezó a llamar la atención. En política, cuando suceden cosas así, atípicas, las pregunta es: ¿Y de parte de quién?”

López Obrador reconoció que si bien sí hay problemas de inseguridad en Tamaulipas, hubo otros recientes graves conflictos en otras entidades y no fueron reportados.

“No estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad, claro que los hay... pero estaba más complicado lo que sucedía en Tierra Caliente, en Guerrero. Habían 13 bloqueos y ni se enteraron”, apuntó AMLO.

Luis Cresencio Sandoval, titular de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó el retiro de los narcobloqueos en Matamoros, Tamaulipas.

El funcionario señaló que los narcobloqueos fueron retirados por personal de seguridad de Tamaulipas, en coordinación con las fuerzas federales.

VIDEO: Adán Augusto López fue abucheado en partido de béisbol de los San Diego Padres vs. San Francisco Giants

Además, destacó que no se registraron agresiones contra las autoridades y se reforzó la presencia de elementos en la zona.

“Ya no hay ningún bloqueo, si existieron algunos fueron retirados por personal de seguridad del estado y por fuerzas federales. No hay agresiones, hubo una persona que fue atacada en la salida de Reynosa hacia Río Bravo. No hay agresiones en contra de las autoridades”

Luis Cresencio Sandoval. Titular de Sedena