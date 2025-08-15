Todo parece indicar que la agrupación musical Los Alegres del Barranco dejaron atrás los narcocorridos que hacían referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues ahora cantan otro tipo de música.

Y es que el martes 12 de agosto Los Alegres del Barranco llevaron a cabo una presentación en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJEJ) de Tlaquepaque, Jalisco, en donde reaparecieron cantando los denominados anticorridos.

Dicha visita fue parte de un acuerdo que Los Alegres del Barranco sostuvieron con el gobierno de Jalisco, tras ser señalados por hacer apología del delito con sus canciones dirigidas a “El Mencho” del CJNG.

Los Alegres del Barranco se olvidan de los narcocorridos y ahora cantan los llamados anticorridos

Como parte del Día Internacional de la Juventud, Los Alegres del Barranco asistieron al CAIJEJ de Tlaquepaque, Jalisco, en donde llevaron a cabo una presentación musical.

En esta cantaron su nuevo sencillo “El Consejo”, canción que fue denominada como un tipo de música “anticorrido“ por parte de Los Alegres del Barranco.

La letra de esta canción pretende incentivar a los jóvenes de todas partes a que se alejen del mundo del narcotráfico, enfatizando todo lo negativo que rodea a esta decisión.

Además de presentar su nuevo tipo de música, Los Alegres del Barranco pudieron dialogar con los jóvenes, toda vez que se llevaron actividades culturales y deportivas.

Esto como parte de un acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con el que buscan dejar atrás la polémica en la que se vieron envueltos por hacer apología a “El Mencho”, líder del CJNG.

Los Alegres del Barranco visitan cárcel en Tlaquepaque tras polémica con ‘El Mencho’ (Digpres Jalisco en Facebook)

Letra completa de “El Consejo”, nuevo tipo de música de Los Alegres del Barranco

Como parte de su regreso tras la polémica en la que se vieron envueltos, Los Alegres del Barranco presentaron su nuevo tipo de música, los anticorridos.

De manera puntual reaparecieron con su nueva canción El Consejo, de la cual esta es su letra completa:

Voy a darte un buen consejo,

si quieres llegar a viejo,

no te enganches con lo malo,

nada bueno deja eso,

si crees que es dinero fácil,

ponle atención a estos versos.

Hay sueños que se te cumplen,

y después son pesadillas,

pierdes lo más importante,

libertad y la familia,

eso si tuviste suerte,

y no perdiste la vida.

Siempre existen más opciones,

para salir adelante,

no todo es como lo pintan,

una vez que te enredaste,

solo quedan dos caminos,

el del panteón o la cárcel.

Carros lujos y mujeres,

¿crees que los conseguirías?,

¿cuánto tiempo has de tardarte?,

para cuando llegue el día,

en que sepas que ese mundo,

es mentira y fantasía.

Piensa bien y no te enredes,

recuerda lo que te digo,

siempre lo más importante,

la familia y los amigos,

respirar el aire libre,

y poder vivir tranquilo.

Problemas con el gobierno,

también con los enemigos,

seguro vas a tenerlos,

si agarras ese camino,

mejor piénsalo dos veces,

es un consejo de amigo.