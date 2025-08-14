La agrupación musical de Los Alegres del Barranco visitan cárcel en Tlaquepaque tras polémica con canciones de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado martes 12 de agosto, Los Alegres del Barranco se presentaron en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJEJ) de Tlaquepaque, Jalisco como parte de un acuerdo con el gobernador Pablo Lemus.

Esto después de que hace un mes anunciaran que habían logrado un acuerdo ante la acusación de apología del delito por presentar canciones en vivo de ‘El Mencho’, líder del CJNG.

Los Alegres del Barranco se presentaron ante jóvenes internos del CAIJEJ de Tlaquepaque, Jalisco como parte de su acuerdo con el gobierno de Pablo Lemus tras la polémica generada por las canciones de 'El Mencho', líder del CJNG.

Su visita ocurrió en el marco del Día Internacional de la Juventud, y como parte una semana con actividades culturales y deportivas que forman parte de un proyecto de reinserción social bajo la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres) de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

En su visita ante los jóvenes internos del CAIJEJ de Tlaquepaque, Jalisco, Los Alegres del Barranco presentaron el “anticorrido”, ‘El Consejo’, canción con la que buscan concientizar a la juventud sobre las consecuencias de unirse a grupos delictivos.

Su presencia fue bien recibida por los jóvenes, quienes corearon el “anticorrido”, además de darles una plática sobre la importancia de tener una red de apoyo sana y segura que empezaría desde sus familias y amigos.

El anticorrido, ‘El Consejo’ de Los Alegres del Barranco estrenó el pasado 15 de junio, el cual busca hacer reflexionar a las personas sobre qué pasaría si se unen a grupos de la delincuencia organizada.

Adicionalmente de insistir a los jóvenes de que existen otras opciones para salir adelante sin tener la necesidad de unirse a alguna agrupación criminal.

Parte de la letra de la canción ‘El Consejo’ resalta, “Siempre lo más importante, la familia y los amigos, respirar el aire libre y poder vivir tranquilo” como su mensaje a los jóvenes.