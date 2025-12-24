De acuerdo con la acción legal de Lizette Farah, la producción de Netflix utilizó sin autorización el nombre, imagen e historia personal, provocando afectaciones personales, familiares y profesionales.

La demanda sostiene que estos hechos generaron daño moral y patrimonial, además del uso no consentido de su identidad en una narrativa dramatizada difundida globalmente.

Lizette Farah demanda a Netflix por serie sobre el caso de Paulette

El abogado José Manzo, representante legal de Lizette Farah, afirmó que la serie reabrió una herida cerrada y derivó en una revictimización constante para su clienta.

Señaló que, tras la difusión, Lizette Farah recibió mensajes, correos y ataques en redes sociales, perdiendo negocios, oportunidades profesionales y estabilidad cotidiana de manera sostenida.

'Historia de un Crimen: La Búsqueda' (Netflix)

La defensa argumenta que la serie generó un nuevo ciclo de exposición pública, provocando hostigamiento, rechazo social y mayor vulnerabilidad ante audiencias jóvenes actuales.

José Manzo explicó que personas que no vivieron el caso identifican hoy a Lizette Farah por la producción, intensificando el estigma social y la exposición mediática.

El impacto, afirmó, también se refleja en la vida diaria, con experiencias hostiles en espacios públicos y temor constante al reconocimiento social por terceros desconocidos.

Otra línea de la demanda cuestiona la caracterización del personaje interpretado por Verónica Bravo, considerada exagerada, dramatizada y cercana a lo satírico según la defensa.

José Manzo subrayó que Lizette Farah no es figura pública, que conoció la serie tras su estreno y reclama hasta 40% de ganancias como reparación legal.