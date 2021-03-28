El caso de Paulette Gebara Farah fue uno de los más polémicos en la historia de México. A finales de mayo Netflix reveló que lanzaría una adaptación de esta historia.

La plataforma de contenidos en streaming anunció que el próximo 12 de junio se estrenará “Historia de un Crimen: La Búsqueda”, serie que narrará los hechos ocurridos en marzo de 2010.

Además la compañía presentó el primer tráiler de su saga “Historia de un Crimen", donde revelan los casos más polémicos en el mundo, como el asesinato de Donaldo Colosio y la muerte de Andrés Colmenares.

“Una niña desaparece en un barrio rico de la Ciudad de México y se emprende una búsqueda que se ve enturbiada por intereses personales. Basada en una historia real”, se puede leer en la descripción de la plataforma.

El elenco de esta serie está conformado por Fernando Bonilla, Regina Blandon , Darío Yazbek, Diana Bovio, Adrián Ladrón y Alejandro Calva.

Caso Paulette

El pasado 22 de marzo del 2010, Paulette Gebara Farah fue reportada como desaparecida en su casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

En ese momento sus padres emprendieron una campaña mediática para dar con el paradero de su pequeña de 4 años. Las primeras versiones publicas apuntaban a un posible secuestro.

La desaparición de la pequeña Paulette se convirtió en tendencia para los medios de comunicación y para la sociedad mexicana que seguía la investigación por televisión.

Tras 10 días de pesquisas el cadáver de la niña fue encontrado en estado de putrefacción en su habitación, entre el colchón y el pie de la cama.

La conclusión de la Procuraduría fue que la pequeña murió por asfixia mecánica cuando cayó de su cama para quedar en un espacio que había entre el colchón y la base, por lo que las autoridades calificaron su fallecimiento como un accidente.

Pero la manera en la que fue encontrado el cuerpo de Paulette generó muchas dudas entre la audiencia, haciendo que las personas sospecharan que las autoridades estaban coludidas con su muerte.