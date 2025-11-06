El caso Paulette Gebara Farah resurgió ante la aparición de un familiar, su primo Aldo Navarro Farah, quien ofreció su versión de los hechos de hace quince años.

Fue el 22 de marzo de 2010 cuando Paulette Gebara Farah desapareció en su casa y encontrada 9 días después entre su colchón y la base de su cama, pese a que su habitación fue registrada varias veces.

“La verdad es que no quisieron hacerse cargo de mi primita y como Farah, tengo que decirlo, porque la injusticia le tocó a ella, no a sus padres”. Aldo Farah Navarro, primo de Paulette

Las autoridades aseguraron que debido a sus padecimientos, Paulette Gebara Farah murió por asfixia tras quedar atrapada en dicho espacio; sin embargo, la ciudadanía acusó inconsistencias.

Familiar de Paulette Gebara Farah da su versión a 15 años de los hechos (Saúl López / Saúl López)

Caso Paulette Gebara Farah: Primo de la menor da su versión de los hechos

Mediante redes sociales, el primo de Paulette Gebara Farah dio la versión de lo que notó entorno a la muerte de su prima y sentenció, no se investigó como debía, además de apuntar la actitud sospechosa de los padres.

Acorde con Aldo Farah Navarro, no cree que lo que pasó con Paulette Gebara Farah haya sido un accidente, además de que la escena fue contaminada y los padres de la menor recibieron un trato preferencial.

Razón por la que nunca se les hizo una acusación pese a que la madre Lizette Farah siempre se mostró falsa y fría, con múltiples contradicciones frente a las cámaras respecto a los hechos.

“Su madre, Lizette Farah, era abogada dedicada al hogar, por lo que debía lidiar todos los días con el cansancio que implicaba atender la condición especial de su hija”. Aldo Farah Navarro, primo de Paulette Gebara Farah

Aunado a que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto buscó cerrar el caso lo más rápido posible debido a que el papá de la menor, Mauricio Gebara, tenía influencias.

A su versión, Aldo Farah Navarro aseguró que su prima sufrió una injusticia, ya que a su consideración lo que pasó es que sus padres no querían encargarse de su condición especial.