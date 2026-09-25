La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que autorizó en México el uso de Lenacapavir, profilaxis contra el VIH, cada seis meses.

Cofepris aprobó el registro sanitario a Lenacapavir tras una minuciosa evaluación de la evidencia científica respecto a su calidad, seguridad y eficacia médica en casos de VIH.

Cofepris autoriza uso de Lenacapavir contra VIH tras aprobar pruebas médicas

El Lenacapavir, concebido como profilaxis preexposición (PrEP), es un medicamento de acción prolongada que brinda protección frente al VIH mediante únicamente dos aplicaciones al año.

Gracias a la aprobación de Cofepris, México se suma a las naciones —como Brasil y la Unión Europea— que cuentan con Lenacapavir como una avanzada herramienta preventiva para beneficiar a millones de personas.

Lenacapavir llega a México: Cofepris autoriza profilaxis contra el VIH cada seis meses (Simon Maina / AFP / AFP)

La determinación de Cofepris responde a un proceso técnico que tuvo un hito clave en 2023, cuando se autorizó un protocolo de investigación clínica correspondiente a la Fase 3.

El estudio multicéntrico evaluó la seguridad y efectividad de la inyección cada seis meses en personas mayores de 16 años con riesgo de infección.

Con este tipo de resoluciones, Cofepris refrendó de manera constante su compromiso de salvaguardar la salud pública mediante la fiscalización y análisis riguroso de nuevas opciones de tratamientos.

La disponibilidad de esta profilaxis semestral representa un paso decisivo para la modernización integral de las estrategias preventivas contra el VIH en nuestro país.