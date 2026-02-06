Carlos Alberto Gutiérrez López, originario de Sonora, fue nombrado como el nuevo líder de los Legionarios de Cristo, también conocido como director general.

Fue en Roma que se tomó la decisión, sin embargo, en la que definen una nueva etapa, ante la historia del instituto religioso que está marcada por su fundador, Marcial Maciel, acusado de abuso sexual.

Legionarios de Cristo nombran a Carlos Alberto Gutiérrez López como nuevo líder

El Capítulo General de los Legionarios de Cristo dieron a conocer a su nuevo líder para el período 2026-2032, en sucesión del ex director general John Connor de Estados Unidos.

Además de presentar las credenciales de Carlos Alberto Gutiérrez López, los Legionarios de Cristo apuntaron que confían que con su nuevo líder continuarán el camino de renovación emprendido hace años.

Ya que al aceptar ser el nuevo líder de los Legionarios de Cristo, Carlos Alberto Gutiérrez López juró fidelidad, por lo que confían que impulsará la evangelización a todas las personas que conforman su comunidad.

La elección de su nuevo líder fue de parte del Capítulo General que se congregó desde el pasado 20 de enero, el cual está integrado por 60 sacerdotes de 13 países, entre ellos México.

Avisan que en próximos días el Capítulo General y su nuevo líder continuarán con la elección de su Gobierno General así como la reflexión de diversos aspectos de la misión de los Legionarios de Cristo.

Legionarios de Cristo: Carlos Alberto Gutiérrez López es el quinto líder desde su fundación por Marcial Maciel

En su comunicado, los Legionarios de Cristo agradecen el trabajo del antecesor de Carlos Alberto Gutiérrez López, John Connor, como el cuarto líder desde la fundación en 1941.

En dicho año, Marcial Maciel fundó los Legionarios de Cristo pese a todavía no haberse ordenado sacerdote, y se mantuvo como director general hasta 2005, tres años antes de su muerte.

Aunque Marcial Maciel declaró que su retiro se daba por razones de edad y su salud, el mismo se dio en medio de las denuncias de abuso sexual de menores, doble vida y adicciones, aceptadas en 2006 por el Vaticano.

Desde entonces, el liderazgo de los Legionarios de Cristo ha cambiado en por lo menos cuatro ocasiones más:

Álvaro Corcuera de 2005 a 2014 Eduardo Robles-Gil de 2014 a 2020 John Connor (el único estadounidense) de 2020 a 2026 Carlos Alberto Gutiérrez, hasta 2032