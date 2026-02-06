Los Legionarios de Cristo eligieron a su nuevo líder para los próximos seis años, Carlos Alberto Gutiérrez López; ¿quién es? Te decimos lo que sabemos.

Tal como destacaron los Legionarios de Cristo, confían que la elección de Carlos Alberto Gutiérrez López encamine a la renovación de la institución, fundada por Marcial Maciel en 1941.

¿Quién es Carlos Alberto Gutiérrez López? Nuevo líder de los Legionarios de Cristo

Carlos Alberto Gutiérrez López es el nuevo y quinto líder de los Legionarios de Cristo, elegido desde Roma durante su congregación religiosa que también derivó en la elección del Gobierno General.

La institución describe la misión de Carlos Alberto Gutiérrez López al frente de los Legionarios de Cristo como dirigir la comunidad que sale al encuentro de las periferias, para hacer presente el Reino de Cristo.

Asimismo, forma parte del Regnum Christi y dirige a los 2 obispos, mil 033 sacerdotes y 273 religiosos y novicios de los Legionarios de Cristo en todo el mundo.

¿Qué edad tiene Carlos Alberto Gutiérrez López?

Nacido en Hermosillo, Sonora en 1974, Carlos Alberto Gutiérrez López tiene 51 años.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Alberto Gutiérrez López?

Asimismo, la fecha de cumpleaños de Carlos Alberto Gutiérrez López es el 23 de julio, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿Quién es la esposa de Carlos Alberto Gutiérrez López?

Se sabe que Carlos Alberto Gutiérrez López no tiene esposa debido a su sacerdocio.

¿Carlos Alberto Gutiérrez López tiene hijos?

En el mismo tenor, Carlos Alberto Gutiérrez López tampoco tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Alberto Gutiérrez López?

Carlos Alberto Gutiérrez López estudió el bachillerato en filosofía y teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma.

Sin embargo, también tiene una maestría en Psicología por la Divine Mercy University de Estados Unidos, además de tener estudios en Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Carlos Alberto Gutiérrez López?

Referente a su trayectoria, Carlos Alberto Gutiérrez López ingresó al Noviciado de los Legionarios de Cristo en 1999, en Gozzano, Italia, mientras que realizó sus prácticas apostólicas de 2001 a 2004.

Mientras realizaba sus estudios, Carlos Alberto Gutiérrez López también colaboró como secretario general y ayudó al equipo de formadores de la dirección general de los Legionarios de Cristo.

Se ordenó sacerdote en 2009 y ejerció como director territorial del apostolado de Colombia-Venezuela, además de ser superior de la comunidad de Bogotá y consejero en Caracas.

Desde 2022, Carlos Alberto Gutiérrez López era el director territorial del Norte de México, pero también fungió como:

coordinador de área

Director del ECYD de Monterrey

El pasado miércoles 4 de febrero, el Capítulo General de los Legionarios de Cristo eligió a quien será su nuevo líder hasta 2032, Carlos Alberto Gutiérrez López.

Tal como informaron los Legionarios de Cristo confían en el impulso que dará Carlos Alberto Gutiérrez López a la evangelización de las personas en la etapa que emprendieron tras denuncias de Marcial Maciel.

Carlos Alberto Gutiérrez López es el sucesor de John Connor, el único estadounidense de los cinco líderes de los Legionarios de Cristo, a quien le agradecieron su entrega y gobierno pastoral en los últimos seis años.