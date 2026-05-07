Este jueves 7 de mayo, Senadoras y Senadores se reunieron en Palacio Nacional con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Laura Itzel Castillo reveló los detalles.

Entre los asistentes se encuentran diputados y senadores de Morena, así como miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

Laura Itzel Castillo revela detalles de reunión de senadores con Sheinbaum en Palacio Nacional

Previo al encuentro programado a las 13 horas, y frente a la prensa, Laura Itzel Castillo confirmó haber sido convocada por Ricardo Monreal, de 65 años de edad, para analizar el balance del periodo legislativo y la agenda futura, misma que inicia en septiembre.

“Hemos concluido nuestro periodo ordinario, estamos en comisión permanente y se tienen que ver cuales son los objetivos posteriormente para seguir trabajando a favor de la Cuarta Transformación, a favor de la soberanía nacional”, dijo. Laura Itzel Castillo. Senadora morenista

La Senadora morenista, de 68 años de edad, señaló estar en espera de un mensaje de unidad ante la crisis que enfrenta la coalición.

🚨#ÚltimaHora| Llegan senadoras y senadores a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta de México Claudia Sheinbaum @Claudiashein, para realizar reunión de trabajo. La senadora Laura Itzel Castillo Juárez @LauraI_Castillo delinea asuntos de la reunión. pic.twitter.com/6HzwdI4P4j — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) May 7, 2026

Senadora de Morena se solidariza con Claudia Sheinbaum

Además de refrendar su compromiso a favor de la patria, así como respaldar las reformas que se han planteado e implementado a favor de los ciudadanos mexicanos, Laura Itzel Castillo dice haber asistido a la reunión para brindarle apoyo a Claudia Sheinbaum.

“Venimos a plantearle nuestro apoyo, nuestra solidaridad con la lucha que se está dando” Laura Itzel Castillo. Senadora morenista

Sin mencionar que en los últimos días, la mandataria, de 63 años de edad, ha sido severamente criticada por la oposición al asegurar que no existen pruebas en contra de Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa, tal y como señala el gobierno de Estados Unidos, la Senadora deja claro que trabajará en favor de Sheinbaum.

“A favor de la presidenta estaremos trabajando”, concluye. Laura Itzel Castillo. Senadora morenista

Por otro lado, se sabe que Enrique Inzunza, de 53 años de edad, quien no solicitó licencia tras las acusaciones y se mantiene en su cargo, no asistirá a la reunión.