La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, pospuso su informe legislativo debido a su fractura de tobillo; ya no será el próximo 17 de agosto.

De momento, Laura Itzel Castillo no ha dado a conocer una nueva fecha para dicho informe, ya que como dio a conocer el jueves 13 de agosto, se quedará hospitalizada.

Igualmente, tampoco mencionó una fecha tentativa para su intervención quirúrgica, que sería la opción elegida por los especialistas para su total recuperación.

Laura Itzel Castillo pospone su informe legislativo tras fractura de tobillo

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Laura Itzel Castillo informó que debido a su fractura de tobillo, su informe legislativo del lunes 17 de agosto será pospuesto.

Laura Itzel Castillo no dio más detalles al respecto, como una fecha tentativa o aproximada para rendir su Informe de Actividades Legislativas.

Laura Itzel Castillo pospone su informe legislativo tras fractura de tobillo (Captura de pantalla)

El Congreso no determina una fecha exacta para que los legisladores -diputados o senadores- rindan su informe legislativo sobre las actividades realizadas en el año.

Aunque se espera que el mismo ocurra antes de que comience el siguiente año legislativo —el tercero de la actual LXVI Legislatura— el 1 de septiembre, a consideración del legislador.

Sin embargo, Laura Itzel Castillo concluyó su mensaje agradeciendo las muestras de apoyo, así como los buenos deseos sobre su recuperación, los cuales aseguró son correspondidos.

La legisladora de Morena y también presidenta de la Comisión Permanente tampoco dio a conocer una fecha tentativa de su regreso al Senado.

Aunque a partir del 31 de agosto, una vez termine el receso, se tendría previsto que solicite licencia del Senado para asumir el cargo como titular de la Secretaría de las Mujeres.