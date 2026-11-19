El colectivo Las Patronas se deslindó de un presunto homicida originario de Guatemala, tras el hallazgo de un hombre muerto en la comunidad de Guadalupe La Patrona, municipio de Amatlán, en Veracruz.

Mediante un comunicado, Las Patronas pidieron no criminalizar a los migrantes, toda vez que un acto individual no debe dar pie a prejuicios o señalamientos.

Las Patronas exigen justicia tras asesinato en Amatlán; presunto homicida no se albergó en sus instalaciones

Autoridades de Veracruz confirmaron que el martes 17 de noviembre de 2026, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Jesús Pérez, localizado con diversos golpes al interior de su vivienda.

De acuerdo con las indagatorias, “Chucho” -como era conocido en la comunidad- habría dado albergue a un migrante guatemalteco, señalado ahora como el principal sospechoso del asesinato.

Tras el crimen, el hombre huyó de la vivienda, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

En este sentido, el colectivo Las Patronas enfatizó que carece de cualquier información sobre la identidad o procedencia del migrante al que apuntan las versiones iniciales.

Asimismo, indicaron que que la persona originaria de Guatemala no ha permanecido albergada ni mantiene vínculo alguno con su casa de acogida para la comunidad migrante.

En su mensaje, el colectivo expresó su profundo dolor por la muerte de Jesús, un habitante y comerciante local recordado como una persona tranquila y amable.

Por lo anterior, Las Patronas exigieron a las autoridades que se investigue lo sucedido, con el objetivo de deslindar responsabilidades y llevar al responsable ante la justicia.