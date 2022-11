El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó abierta la posibilidad de una nueva marcha para 2023, antes de que termine su sexenio y como parte de su Quinto Informe de Gobierno.

Así lo dijo durante la conferencia mañanera de este lunes 28 de noviembre, luego de que la movilización del domingo 27 de noviembre se había planteado como la que pudo ser su última marcha.

“Si la gente quiere, podemos el año próximo (2023) hacer algo como despedida... como Quinto Informe, pero no estar ya siempre, sino si podemos pues nadamás el Zócalo, depende de como se presenten las cosas”

Nuevamente AMLO esperará a que la gente le pida participar en un evento público de ese tipo, aunque dijo que su prioridad sería estar en un discurso en el Zócalo.

La marcha de este domingo 27 de noviembre fue por los cuatro años de la llegada de Morena al poder, que en realidad se cumplen el jueves 1 de diciembre.

AMLO dijo que esta posibilidad esta abierta hasta que termine su mandato dependiendo de cómo estén las circunstancias.

Pero como ex presidente no va a salir ni a fiestas, incluidas las bodas de sus hijos o los eventos importantes de sus nietos.

“Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato, a finales de septiembre del 24 y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social”

AMLO