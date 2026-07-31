Valeria García Cruz, hermana de Dinorah y Denisse, conocidas como “Las cuatas”, identificó a los presuntos responsables del doble feminicidio ocurrido la madrugada del 26 de julio de 2026 en Matamoros, Tamaulipas.
Según su testimonio, el ataque fue directo con arma blanca y participaron cuatro personas: Jessica Daniela, Ricardo, Homero y Bety, quienes residen en Texas.
La Fiscalía de Tamaulipas ya solicitó colaboración internacional para avanzar en la investigación, mientras la familia exige justicia y la difusión de los implicados.
Caso de Dinorah y Denisse: Identifican a los presuntos responsables
Valeria García Cruz estuvo la madrugada del 26 de julio de 2026 en Tamaulipas cuando cometieron doble feminicidio de Dinorah y Denisse, por lo que ya pudo identificar a los culpables.
Además de decir que el ataque fue directo con arma blanca hacia “Las cuatas” Cruz dijo que los presuntos responsables serían:
- Jessica Daniela ‘N’ (autora material)
- Ricardo ‘N’
- Homero ‘N’
- Bety ‘N’
Según los argumentos de la hermana, estas cuatro personas residen en Texas, Estados Unidos por lo que la Fiscalía de Tamaulipas ya estaría pidiendo colaboración del país para la investigación.
A estas acusaciones se le suman que la hermana de Dinorah y Denisse García Cruz ha pedido difundir a los presuntos involucrados, revelando incluso las identidades de los cuatro implicados.
“Son los asesinos que le quitaron la vida a mis hermanas ayúdenme a compartir en todas las páginas posibles y si alguien tiene páginas de usa igual! No voy a parar hasta que haya justicia” (sic)”.Valeria García Cruz, hermana de Dinorah y Denisse.
La versión de Valeria García Cruz apunta que el doble feminicidio se debió al ataque de celos de Jessica Daniela tras enterarse que su esposo le mandaba mensajes en redes sociales a Las cuatas.
Asimismo, ha dicho que la agresión letal fue directa a Dinorah y Denisse García Cruz pues a ellas las atacó con el arma blanca sin ningún otro tipo de agresión previa. Mientras que a ella únicamente la golpeó.