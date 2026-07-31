Valeria García Cruz, hermana de Dinorah y Denisse, conocidas como “Las cuatas”, identificó a los presuntos responsables del doble feminicidio ocurrido la madrugada del 26 de julio de 2026 en Matamoros, Tamaulipas.

Presuntos responsables del doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Matamoros, Tamaulipas. (Facebook/vg.gv.809607)

Según su testimonio, el ataque fue directo con arma blanca y participaron cuatro personas: Jessica Daniela, Ricardo, Homero y Bety, quienes residen en Texas.

La Fiscalía de Tamaulipas ya solicitó colaboración internacional para avanzar en la investigación, mientras la familia exige justicia y la difusión de los implicados.

Caso de Dinorah y Denisse: Identifican a los presuntos responsables

Valeria García Cruz estuvo la madrugada del 26 de julio de 2026 en Tamaulipas cuando cometieron doble feminicidio de Dinorah y Denisse, por lo que ya pudo identificar a los culpables.

Además de decir que el ataque fue directo con arma blanca hacia “Las cuatas” Cruz dijo que los presuntos responsables serían:

Jessica Daniela ‘N’ (autora material)

Ricardo ‘N’

Homero ‘N’

Bety ‘N’

Presunto responsable del doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Matamoros, Tamaulipas. (Facebook/vg.gv.809607)

Presunta responsable del doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Matamoros, Tamaulipas. (Facebook/vg.gv.809607)

Presunta responsable del doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Matamoros, Tamaulipas. (Facebook/vg.gv.809607)

Presunta responsable del doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Matamoros, Tamaulipas. (Facebook/vg.gv.809607)

Presunto responsable del doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Matamoros, Tamaulipas. (Facebook/vg.gv.809607)

Según los argumentos de la hermana, estas cuatro personas residen en Texas, Estados Unidos por lo que la Fiscalía de Tamaulipas ya estaría pidiendo colaboración del país para la investigación.

A estas acusaciones se le suman que la hermana de Dinorah y Denisse García Cruz ha pedido difundir a los presuntos involucrados, revelando incluso las identidades de los cuatro implicados.

“Son los asesinos que le quitaron la vida a mis hermanas ayúdenme a compartir en todas las páginas posibles y si alguien tiene páginas de usa igual! No voy a parar hasta que haya justicia” (sic)”. Valeria García Cruz, hermana de Dinorah y Denisse.

Hermana de Dinorah y Denisse "Las cuatas" publica a los presuntos responsables del doble feminicidio. (Facebook/vg.gv.809607)

La versión de Valeria García Cruz apunta que el doble feminicidio se debió al ataque de celos de Jessica Daniela tras enterarse que su esposo le mandaba mensajes en redes sociales a Las cuatas.

Asimismo, ha dicho que la agresión letal fue directa a Dinorah y Denisse García Cruz pues a ellas las atacó con el arma blanca sin ningún otro tipo de agresión previa. Mientras que a ella únicamente la golpeó.