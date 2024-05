Leticia Robledo Magaña, jueza del Poder Judicial, se suma a las denuncias en contra de Carlos Alpízar, ex Secretario General de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante la gestión de Arturo Zaldívar.

De acuerdo con un reportaje de N+, y las propias declaraciones de la juez primera de distrito en materia de Amparo en la Ciudad de México (CDMX), Leticia Robledo Magaña, Carlos Alpízar la llamó para presionar una resolución en un caso involucrado con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Se trataría del caso relacionado con el Rancho Las Mesas, el cual estuvo en disputa durante un tiempo, tras la adjudicación del Gobierno de Veracruz y posterior sesión de derechos a Sedena, luego de ser incautado a Javier Duarte.

Arturo Zaldívar vs. Norma Piña: Te explicamos por qué se están peleando y la denuncia de juicio político

Ante las presiones que padeció la jueza Leticia Robledo Magaña por parte de Carlos Alpízar, la funcionaria judicial aseguró que incluso ofreció jubilarse anticipadamente, para no resolver el asunto a modo.

La jueza asegura que recibió una llamada de Carlos Alpízar para invitarla a su oficina en el piso 14 del CJF, en donde el ex secretario de Arturo Zaldívar le habló del caso Rancho Las Mesas .

De acuerdo con información que fue revelada previamente, el Rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo e incautado al exgobernador Javier Duarte, fue entregado a Sedena por el gobierno de Veracruz en 2021.

Sin embargo, luego de que el rancho fue cedido, el prestanombres de Javier Duarte, Moisés Mansur Cysneiros, interpuso un amparo para recuperar la superficie del 33% del Rancho Las Mesas.

Por lo que Sedena envió un correo a Carlos Alpízar para su intervención en el caso, la negativa del amparo y la resolución a favor de la institució n de milicia mexicana.

Este caso habría sido turnado a la jueza Leticia Robledo Magaña, quien expuso que el ex secretario de Arturo Zaldívar le dijo de manera directa que su cita se dio para atender el asunto del inmueble que tenía asignado.

‘No nos interesa eso, el problema es el rancho, no puede estar parado por una decisión de usted.’”

“Llega el señor Aplazar, muy relajado muy sonriente, yo muy inquieta, me dijo que el motivo de mi visita era que tenían que hablar conmigo de un asunto que tenía yo relativo a un bien inmueble que esta en el Estado de México.

La jueza asegura que durante la reunión con Carlos Alpízar se sintió intimida, al grado de ofrecer retirarse anticipadamente de sus labores en el Poder Judicial, con tal de no resolver el asunto a modo.

“Ahorita yo no puedo hacer nada, y si quiere que haga otra cosa prefiero jubilarme, ya tengo el tiempo básico para la jubilación.”

Posteriormente, tras la reunión con Carlos Alpízar, la jueza Leticia Robledo Magaña reclamó incompetencia en el caso de Sedena, aludiendo que el rancho está ubicado en el Estado de México, y ella es juez de la capital.

Mientras que en cámara, la jueza que denunció en abril de este 2024 las presiones a las que fue sometida, declaró que aquella ocasión con Carlos Alpízar, fue la primera vez en 22 años que la habían intimidado y amenazado por parte del CJF.

“Voy a cumplir 23 años en junio próximo, y nunca en los casi 22 años había recibido una llamada de ese tipo me habían dado instrucción directa para un asunto de ese tipo, de ningún tipo, nunca me habían intimidado, nunca me habían amenazado por parte de la institución.”

Jueza Leticia Robledo Magaña