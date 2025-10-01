Ex jueces y magistrados en retiro preparan hoy miércoles 1 de octubre una manifestación, tras supuesto retiro sin pensión.

La manifestación de jueces y magistrados en retiro por suspensión de pensión que ha sido convocada a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del OAJ, ubicadas en Avenida Revolución de la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

Luego de que el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) suspendió de manera “arbitraria” el pago de las pensiones complementarias a jueces y magistrados, apuntaron.

Dicha suspensión de pensión fue comunicada a los jueces y magistrados en proceso de retiro durante el transcurso del día de ayer, martes 30 de septiembre, a través de una llamada telefónica.

Llamada a los jueces y magistrados en proceso de retiro de parte de personal subalterno de la Dirección General de Servicios al Personal del PJF, misma que forma parte de OAJ.

Asimismo, se alega que dicha supuesta suspensión de pensión no cuenta con algún comunicado de manera oficial, tras ser avisados.

Magistrado (Rogelio Morales Ponce)

Más de 850 jueces y magistrados afectados en retiro por suspensión de pensión

Ante la suspensión de pensión para jueces y magistrados en retiro, se precisó que esto estará afectando a más de 850 personas ex juzgadoras.

Mismos jueces y magistrados afectados que h abrían sido los que declinaron participar en la elección judicial.

Y pese a la supuesta suspensión de pensión para jueces y magistrados en retiro, el portal Animal Político al buscar a la OAJ sobre el tema, el órgano aseguró que ningún pago estaba suspendido.