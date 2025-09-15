El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, refrendó su compromiso de respeto, colaboración y coordinación con los poderes Judicial y Legislativo durante la toma de protesta de las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal de Disciplina Judicial.

El mandatario destacó que este acto fortalece su compromiso de seguir llevando apoyo a las familias potosinas y contribuir al desarrollo y crecimiento del estado.

Un Poder Judicial más plural y cercano a la ciudadanía: Ricardo Gallardo

Ricardo Gallardo Cardona resaltó el carácter histórico del evento, al tratarse de magistradas y magistrados elegidos por primera vez mediante voto popular, consolidando un Poder Judicial más plural y cercano a la ciudadanía.

Este proceso, explicó, refuerza la confianza de la sociedad en sus instituciones.

Ricardo Gallardo atestigua la toma de protesta de nuevos magistrados en San Luis Potosí

Durante la apertura del segundo año de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, el gobernador destacó la creciente participación de las mujeres en las principales instituciones estatales.

Actualmente, tanto la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia como la del Congreso local están encabezadas por mujeres, un avance histórico que representa un paso importante hacia una sociedad más equitativa e incluyente.