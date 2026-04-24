Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo dio a conocer récord de asistencia en 2026 durante la tradición de La Pasión de Iztapalapa.

Lo que marca un récord de más de 2 millones de personas presente en La Pasión de Iztapalapa durante Semana Santa 2026, cifra que deja claro porque es patrimonio cultural inmaterial.

Luego de que durante la mañanera Josefina Rodríguez precisara los resultados en el turismo durante la Semana Santa y Pascua 2026.

2.2 millones de personas en La Pasión de Iztapalapa 2026

La tradición de La Pasión de Iztapalapa ha roto récord de asistencia en 2026, así lo ha informado Josefina Rodríguez en los resultado del turismo en Semana Santa.

Tras un registro de 2.2 millones de personas que presenciaron la representación de La Pasión de Iztapalapa, lo que establece un nuevo récord de asistencia.

Pues tan sólo el año pasado, en 2025, La Pasión de Iztapalapa se marcó con una asistencia de 2 millones de personas.

La Pasión de Iztapalapa rompe récord de asistencia en 2026, informa Josefina Rodríguez (Especial )

La Pasión de Iztapalapa y Semana Santa 2026 a la alza con el turismo

El turismo en México ante la temporada vacacional con La Pasión de Iztapalapa y Semana Santa 2026 se marcó a la alza.

Pues durante la temporada, los repuntes se vieron con más de 4 puntos porcentuales en los sectores de visitantes internacionales y el turismo.

Luego de destacar Josefina Rodríguez la llegada de visitantes internacionales a México de 7.82 millones, lo que representa más de 4.1 % en comparación a 2025.

Y en el turismo se obtuvo una cifra de 3.75 millones, más que en 2025 con 4.2% y récord con el número más alto antes de pandemia