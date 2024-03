El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, dijo que la renuncia a Morena de Susana Prieto, es porque ya se dio cuenta de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es quien está frenando al reforma de la jornada laboral de 40 horas.

Así lo dijo luego de que Susana Prieto, exdiputada federal de Morena e impulsora de la iniciativa renunció a Morena el jueves 29 de febrero.

Jorge Romero dijo que el PAN ha estado a favor de la reducción de la semana laboral, siempre y cuando haya un análisis serio.

“En muchas iniciativas, Morena quiere hacer ver que no se aprobaron porque por el PAN no quiso”, insistió Jorge Romero, para afirmar que no es así.

“¿Qué pasó en diciembre?... quien le puso un alto a Morena en esta iniciativa fue el presidente Andrés Manuel López Obrador... la persona que era autora obviamente lo detectó... y ya tomó la decisión que todos sabemos políticamente que ya tomo... Jorge Romero. Coordinador de diputados PAN

JORGE ROMERO DICE QUE DIPUTADA SUSANA PRIETO YA SE DIO CUENTA QUE QUIEN ESTA FRENANDO LA REFORMA REDUCCION LABORAL 40HORAS NO ES EL PAN Y EL PRI PORQUE SE PRONUNCIARON A FAVOR @PartidoMorenaMx @Claudiashein @NachoMierV @Mx_Diputados @senadomexicano @lopezobrador_ #YoPorLas40Horas pic.twitter.com/KzaN9J62su — #YoPorLas40Horas (@YoPorLas40Horas) March 6, 2024

Susana Prieto denuncia uso electoral de su iniciativa de jornada laboral de 40 horas

Las declaraciones de Jorge Romero se dan en el contexto de nuevas manifestaciones por la aprobación de la reforma que busca dar dignidad laboral y luego de que Susana Prieto llamó a no votar si no se reduce la jornada laboral.

Susana Prieto, ahora diputada independiente, recordó que el dictamen ya se encuentra aprobado pero a pesar de ello lo siguen congelando aunque Ignacio Mier dijo que el abordaje sería en marzo.

También denunció que esa iniciativa la están presentando como promesa de campaña presidencial de Morena, cuando el tema ya solo falta votarlo en la Cámara de Diputados.

Susana Prieto promete trabajar por el pueblo aunque haya renunciado a Morena

Susana Prieto recordó que a ella le dijeron que debe trabajar por el pueblo y así lo hará aunque se ha separado de Morena.

Cabe recordar que cuando anunció su renuncia, Susana Prieto informó que continúa como diputada independiente y acusó violencia política de género de parte de Ignacio Mier.

Susana Prieto recordó que hubo problemas con el coordinador Ignacio Mier a pesar de ser la autora, luego de la iniciativa para reducir la jornada laboral se abrió a parlamentos abiertos.

“Ha habido muchos problemas ya, muchos conflictos desde la presentación de mi iniciativa de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Ignacio Mier me sacó por completo del análisis de esta iniciativa. En diciembre la Junta de Coordinación Política instaló una comisión de trabajo e Ignacio Mier me eliminó, cuando yo fui la representante plural de los primeros cinco parlamentos abiertos que se hicieron en la Cámara de Diputados... Ha habido violencia política de género en mi perjuicio. Ha habido tratamientos que a mí me han resultado humillantes” Susana Prieto

Susana Prieto renunció a bancada de Morena el 29 de febrero (Especial )

Preparan nueva marcha para presionar por la jornada laboral de 40 horas

Colectivos han anunciado una protesta para presionar por la aprobación de la jornada laboral de 40 horas.

Esta marcha irá del Angel de la independencia al Zócalo el domingo 10 de marzo, a las 11:00 horas.