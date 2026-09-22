El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, informó que el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, fue designado para que encabece una nueva coordinación dentro del partido.

“En Acción Nacional creamos la Coordinación México, Nuevas Ideas y Soluciones, que estará encabezada por alguien que dio grandes resultados (...) mi amigo Don Mauricio Vila” Jorge Romero

Por medio de un video que compartió en redes, el líder nacional del PAN resaltó que desde la nueva coordinación, Mauricio Vila se encargará de dar impulso a diversa propuestas del partido.

Ante la encomienda, el exgobernador agradeció la confianza y resaltó que asumirá la responsabilidad de recorrer todo el país en busca de presentar las iniciativas y enriquecerlas de la mano de la gente.

Jorge Romero nombra a Mauricio Vila como coordinador de México, Nuevas Ideas y Soluciones en el PAN

El 24 de junio de 2026, la dirigencia del PAN presentó una plataforma de “111 soluciones concretas”, por medio de las que busca enfrentar las principales problemáticas que impactan a las familias.

En busca de concretarlas, el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, formalizó este lunes 21 de septiembre de 2026 la creación de la Coordinación México, Nuevas Ideas y Soluciones.

Por medio de un video que publicó en X, señaló que el organismo será encabezado por Mauricio Vila Dosal, quien en su momento fue calificado como el mejor gobernador de México.

¡México necesita menos discursos y más soluciones!



Me complace anunciar que desde @AccionNacional hemos creado la Coordinación México, Nuevas Ideas y Soluciones, que encabezará nuestro senador @MauVila.



Confiamos que Mauricio hará un gran trabajo para impulsar nuestras… pic.twitter.com/lkd25X2blK — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 21, 2026

Ante ello, destacó que la encomienda de Mauricio Vila será la de entablar un diálogo nacional, impulsando propuestas legislativas y ejecutivas sin importar de qué partido provenga.

Entre los ejes, Jorge Romero señaló que tendrá que promover la exención de impuestos en aguinaldos, la garantía de medicinas, la inversión en energías limpias y la cadena perpetua para narcopolíticos.

En ese sentido, reiteró su llamado a escuchar a la ciudadanía, insistiendo en que la fuerza política continuará buscando acuerdos para demostrar que el partido propone y busca soluciones.

Mauricio Vila se compromete a impulsar nueva coordinación del PAN

Al recibir el nombramiento, el senador Mauricio Vila manifestó estar contento con la responsabilidad asignada y anunció que recorrerá los estados para presentar estas propuestas a las familias.

El exgobernador de Yucatán explicó que la intención de los recorridos de la coordinación, será escuchar a la ciudadanía para enriquecer la agenda con más alternativas surgidas desde las regiones.

En cuanto al enfoque de trabajo, Mauricio Vila sostuvo que para resolver los problemas reales no debe importar de qué partido viene una propuesta, siempre que beneficie directamente a las familias.

En ese sentido, subrayó que otras iniciativas a impulsar será exentar del cobro de impuestos a quienes ganan menos de 2 mil pesos, señalando que este sector requiere un respaldo económico prioritario.