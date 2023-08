Este 31 de julio, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez acudió a las inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para que le muestren las investigaciones en su contra.

Esto después de que Jorge Álvarez Máynez acusara intimidación de parte de la FGR, ante las denuncias que presentó en contra de las corcholatas de Morena por lo que considera como las campañas anticipadas.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva (tal como el propio Jorge Álvarez Máynez compartió), señaló que acudiría a la FGR porque no tenia nada que temer, destacando que este gobierno abre carpetas de investigación con fines políticos para intimidar .

Jorge Álvarez Máynez va a la FGR para que le muestren investigaciones en su contra

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez acudió a la FGR , específicamente a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, para conocer la investigación en su contra y ponerse a disposición del poder judicial, ya que destacó “el que nada debe, nada teme”.

Mediante una entrevista que concedió al medio de comunicación MVSnoticias, destacó que al saber de la investigación en su contra, decidió presentarse ante la FGR voluntariamente, para acreditar si la intención de esto era solamente por intimidación.

Aunque no dio más información respecto a las investigaciones de la FGR en su contra, se dijo tranquilo y con la consciencia limpia , porque “ese efecto no va a correr” ya que no tiene nada que ocultar ni ha cometido ningún delito, por lo que enfrentará lo que viene.

Y también enfrentará al régimen, es decir Morena, y a integrantes de la alianza Va por México, ya que en sus palabras, están utilizando de manera selectiva la justicia, aunque solamente lo hacen en materia electoral, para influir en el proceso.

Como anticipé, me encuentro en la Fiscalía para conocer la carpeta de investigación en mi contra y dar la cara, con serenidad y la conciencia tranquila.



Confío en la justicia y, sobre todo, en la integridad con la que siempre he actuado como servidor público. pic.twitter.com/P12QVX2bBR — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) July 31, 2023

“No lograrán intimidar a un hombre íntegro”: Dante Delgado defiende a Jorge Álvarez Máynez por investigaciones de la FGR

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, defendió Jorge Álvarez Máynez (también representante del partido en la Cámara de Diputados), destacando que es un “hombre íntegro” .

Así lo compartió mediante su cuenta de Twitter, citando el mensaje de Jorge Álvarez Máynez en la FGR, destacando que denuncian que este régimen siga con prácticas de la vieja política, de darle un uso faccioso a los organismos .

Y de esta manera intimidar a Jorge Álvarez Máynez, quien solamente ha realizado “ una labor ejemplar” denunciando las precampañas anticipadas por parte de los aspirantes.

Al mensaje de apoyo se sumó la cuenta oficial de Movimiento Ciudadano, declarando que pese a la intimidaciones de la vieja política, el régimen no encontrará nada en contra de Jorge Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez acude a la FGR por investigaciones en su contra (Captura de pantalla)