Jorge Álvarez Máynez sí fue a la plenaria número 32 de Citibanamex, celebrada la tarde de este jueves 7 de marzo de 2024 en la Ciudad de México (CDMX).

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano acudió a este evento dentro del marco de la primera semana de campañas rumbo a las próximas elecciones 2024.

Jorge Álvarez Máynez calificó a Citibanamex como una de las instituciones bancarias “fundacionales” en nuestro país, por lo que agradeció la invitación para poder exponer sus ideas.

Jorge Álvarez Máynez acudió este día a la plenaria de Citibanamex, en donde agradeció el espacio para poder exponer algunas de sus ideas rumbo a las elecciones 2024.

En primera instancia, como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró que su idea de “nueva política” está enfocada a mejorar el sector educativo del país, pues los jóvenes son quienes se encuentran preparando para el futuro.

Por ello, se pronunció en contra de la reducción de becas a profesores y estudiantes de posgrado, pues manifestó que como la educación en México se debe fortalecer, comenzado con los sectores de educación básica.

Como parte de su agenda de innovación, Jorge Álvarez Máynez recalcó que se debe dejar de estigmatizar la ciencia con ideologías, como se ha hecho durante la presente administración.

“No hay ciencia humanista, ni ciencia neoliberal, la ciencia es evidencia”, dijo el candidato de Movimiento Ciudadano.

Además, puntualizó que se debe fortalecer el rubro de la propiedad intelectual, para que las mentes de nuestro país puedan desarrollar patentes.

Jorge Álvarez Máynez se dijo en contra de la idea de que el Estado debe manejar trenes y aerolíneas, pues señaló que actualmente esto se realiza sin un plan de administración económica a futuro.

Indicó que se encuentra a favor de aumentar la recaudación fiscal, pero puntualizó que esta debe realizarse de manera gradual y no de manera drástica.

Jorge Álvarez Máynez tiene como parte de sus propuestas mejorar la administración de recursos que provengan de recaudación tributaria.

De acuerdo con el emecista, criticó que parte de estos recursos se destinen a salvar a empresas como Pemex o CFE, ya que señaló que están en deudas, además de que habrían regresado privilegios a los sindicatos.

Manifestó que estos se deben destinar a cosas positivas para México, además de que se dijo a favor de las inversiones bipartidas, del sector público y privado.

En tanto, respondió a una pregunta durante su participación, acerca de si dejará la contienda debido a los resultados que arrogan las encuestas.

Jorge Álvarez Máynez afirmó que no renunciará a la candidatura para decantarse por Xóchitl Gálvez o la candidata de Morena, pues contenderá hasta el final, y seguirá señalando los malos gobiernos morenistas.

Esto, pues de acuerdo con el candidato del partido naranja, las personas buscarán otra opción que no sea el partido guinda, y el suyo puede ser una ruta política.

“La aportación de Movimiento Ciudadano es frenar la intentona autoritaria y regresista... el peor escenario para el país es la concentración del poder”, dijo el candidato emecista.

Destacó que no hay de dar por vencido a ningún aspirante, y ejemplificó esta situación con otros país como Argentina .

Jorge Álvarez Máynez aseguró que él se dirige a un público joven, puntualmente a los “Millenials”, ya que consideró que dicha generación puede “moficar” la narrativa rumbo a las próximas elecciones.

Resaltó que su partido lleva “20 millones de reproducciones en redes sociales”, como ejemplo de que, a pesar de que no lo conocían, Movimiento Ciudadano no pagó por publicidad, pero podría dar la sorpresa el próximo 2 de junio en las urnas.

“Yo sí le hablo a esos sectores, porque yo le hablo a una generación que la política mexicana no le está hablando y a una generación, incluso más joven que la mía, yo soy de la Millennial, y creo que podemos modificar el guion de la contienda presencial. Nosotros llevamos ya 20 millones de reproducciones en redes sociales, por supuesto que el país no me conocían mejor. Muchos de ustedes tampoco. Yo sí, respeté la ley, yo no voy a ir con ninguno de ustedes a que me dé dinero ilegal o con ninguna de las empresas que ustedes conozcan, dinero ilegal para tener más espectaculares o más anuncios.”

Nosotros llevamos ya 20 millones de reproducciones en redes sociales, por supuesto que el país no me conocían mejor. Muchos de ustedes tampoco. Yo sí, respeté la ley, yo no voy a ir con ninguno de ustedes a que me dé dinero ilegal o con ninguna de las empresas que ustedes conozcan, dinero ilegal para tener más espectaculares o más anuncios