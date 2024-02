Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, se separó de PAN y PRI respecto a su opinión sobre las 20 reformas que busca implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las elecciones 2024.

Desde mayo de 2023, AMLO anunció su Plan C, el cual consiste en que “no se vote por el bloque conservador”, a fin de lograr la mayoría calificada en el Congreso durante las elecciones 2024.

La medida anterior tiene el objetivo de lograr la aprobación las siguientes 20 reformas tras las elecciones 2024, las cuales fueron presentadas por el presidente el 5 de febrero en Palacio Nacional:

Sin embargo, Movimiento Ciudadano buscará desplazar a PAN, PRI y PRD como la segunda fuerza política en México tras las elecciones 2024. En ese sentido fue el pronunciamiento de su candidato a la presidencia.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Jorge Álvarez Máynez se pronunció en redes sociales respecto a las 20 reformas que presentó AMLO el 5 de febrero en Palacio Nacional; el candidato de Movimiento Ciudadano se dijo a favor de algunas de ellas.

“¿Cómo no estar de acuerdo en que los mexicanos necesitan pensiones dignas? ¿Cómo no estar de acuerdo en que México necesita un sistema de seguridad social universal? ¿Cómo no estar de acuerdo en un salario digno, en la vivienda digna, que a mi generación y a las nuevas generaciones se les ha negado como derecho humano? ¿Cómo no estar de acuerdo en el derecho humano al agua, en defender la naturaleza y a todos los seres vivos?”

Jorge Álvarez Máynez