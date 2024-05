En redes sociales comenzó a circular un nuevo spot que le mienta la madre a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, al ser señalado de ser “palero” del partido Morena.

El nuevo spot de 44 segundos de duración comienza con un vocero de Morena quien asegura que en su partido están “muy contentos” de tener un nuevo recluta.

Según el spot, este nuevo recluta es Jorge Álvarez Máynez, al cual señalan que aparecerá en las boletas electorales para fingir ser una opción más y que su función es confundir a la ciudadanía y así dividir el voto en beneficio de Claudia Sheinbaum.

“En Morena estamos muy contentos de tener un nuevo recluta, al cual muy pronto lo van a encontrar en las boletas para fingir que es otra opción más, confundir a los ciudadanos y así dividir el voto a favor de nuestra candidata”, señala el spot que no fue atribuido por ningún partido político.

Inmediatamente, Álvarez Máynez es recibido con aplausos a la conferencia de prensa, al mismo tiempo que se escucha de fondo una versión de la canción “Máynez presidente” en la que se le mienta la madre al candidato naranja.

Asimismo, se le coloca una playera con el logo de Morena y el número 3, en alusión a su posible tercer lugar en las elecciones del 2 de junio, tal como lo reportan la mayoría de las encuestas a nivel nacional.

“El naranja es el nuevo guinda. Que no te engañe, de nuevo no tiene nada”, remata una voz en off en el spot.

Jorge Álvarez Máynez explota por nuevo spot en su contra en el que le mientan la madre: “es la nueva versión de la guerra sucia del 2006”

La respuesta de Jorge Álvarez Máynez al nuevo spot en su contra no se hizo esperar en el que le mientan la madre.

A través de su cuenta de X, Álvarez Máynez señaló de “costosa” la producción con la que se hizo la propaganda en su contra y la consideró que se trata de “la nueva versión de la guerra sucia del 2006″ que la oposición encabezó en contra de Andrés Manuel López Obrador.

El candidato de Movimiento Ciudadano refirió que si no fuera relevante, quienes realizaron el nuevo spot no invertirían “una millonada” en una campaña sucia en su contra.

“Al igual que en el spot de la semana pasada, solo se hablan a ellos mismos. Dan pena”, expresó.

Esta producción es costosa. Es la nueva versión de la guerra sucia del 2006.



¿Ustedes creen que si no fuéramos relevantes, gastarían una millonada en una campaña así en contra nuestra?



Pero al igual que en el spot de la semana pasada, solo se hablan a ellos mismos.



Dan pena. https://t.co/6ZNKpvyJB7 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 22, 2024

Cabe señalar que el nuevo spot en contra de Álvarez Máynez fue adjudicado por la cuenta de X ‘Morena nos está matando’, que en su biografía se define como “esfuerzo independiente de ciudadanos cansados”, y que ha promovido una intensa campaña en contra de Claudia Sheinbaum y Morena de cara a las próximas eleccciones.

Candidato, @AlvarezMaynez lamentamos informarle que no es costosa, hace falta una cámara y cinco patriotas que nos ayudaron a grabar. No se confunda, usted sí es irrelevante. Lo que no es justo es que los mexicanos desconozcan el pacto de su partido con MORENA. ¡Debería tener… https://t.co/iPx5Wy7AaW — Morena nos está MATANDO (@morena_nos_MATA) May 22, 2024

¿Cómo va Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones 2024?

En la encuesta MetricsMX (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 40 puntos de diferencia de Movimiento Ciudadano.

Esta es la intención al voto por las dos candidatas, así como por el emecista Jorge Álvarez Máynez:

Con el 54.4% de los votos, en primer lugar, Claudia Sheinbaum

Con el 21.3% de los votos, Xóchitl Gálvez en segundo puesto

Con el 12.8% de los votos, Jorge Álvarez Máynez

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

