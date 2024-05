Beatriz Paredes Rangel, senadora y ex aspirante presidencial mandó por un tubo a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) al involucrarla en una propuesta de declinación.

En días pasados, Alejandro Moreno ofreció a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, su renuncia al partido tricolor, así como la baja de su candidatura plurinominal a la Cámara de Senadores, esto antes del tercer debate presidencial del próximo domingo 19 de mayo.

Según Alito, el fin es dejar de “dividir el voto” y tener un “voto útil” para que Xóchitl Gálvez llegue a la silla presidencial y derrote en los próximos comicios del 2 de junio a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM.

Sin embargo, la repuesta de Álvarez Máynez fue de total negativa y hasta en burla le pidió a Alejandro Moreno que renunciara de una vez y que mejor en su lugar dejara la dirigencia de su partido a políticas experimentadas como Beatriz Paredes Rangel.

En entrevista por Radio Fórmula con Azucena Uresti, Beatriz Paredes reaccionó a la polémica en torno a la propuesta de Alejandro Moreno a Jorge Álvarez Máynez en el que se vio involucrada y pidió a los políticos no meterla en sus asuntos.

Recalcó que ella no está involucrada en el tema ni es protagonista del mismo pues actualmente está enfocada en el Senado, así como en el desarrollo de la campaña del Fuerza y Corazón por México en Veracruz, Ciudad de México (CDMX) y Tlaxcala.

“No es mi tema, que no me metan en las patas de los caballos. No es mi asunto, no me enreden. Aprecio los comentarios buenos, malos, regulares. Ahora resulta que soy popularísima, después de muchos meses en donde no existía, no es así”

Beatriz Paredes Rangel, senadora y ex aspirante presidencial