Recientemente, en el marco del contexto de las elecciones presidenciales, salió a relucir la relación sentimental que hubo entre la actriz Karina Gidi y Jorge Álvarez Máynez, quienes protagonizaron una historia de amor fugaz.

Karina Gidi y Jorge Álvarez Máynez se conocieron en 2015 cuando él era diputado plurinominal; se enamoraron y sin pensarlo mucho, en 2016 se casaron.

No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas, pues su matrimonio acabó sólo siete meses más tarde, tiempo que según la actriz fueron ”infernales”.

Karina Gidi, la actriz mexicana que estuvo casada con Jorge Álvarez Máynez (Especial)

¿Quién es Karina Gidi?

Originaria de la capital de Veracruz, Karina Gidi es una actriz cine, teatro y televisión, quien en 2017 protagonizó la película ’Los Adioses’, en la que interpretó a la escritora Rosario Castellanos y por la que ganó el premio Ariel a mejor actriz.

En su carrera artística ha participado en más de 20 películas, 15 programas de televisión y más de 25 obras de teatro.

Entre las películas en las ha participado destacan:

Los adioses

Colosio, el asesinato

Abel

Por su participación en “Incendios” de Wajdi Mouawad, recibió en 2011 el premio a la Mejor Actriz otorgado por la ACPT.

¿Cuál es la edad de la actriz Karina Gidi, ex esposa de Jorge Álvarez Máynez?

Karina Gidi nació el 13 de septiembre de 1971, por lo que actualmente tiene 52 años de edad.

Jorge Álvarez Máynez y su ex esposa, Karina Gidi (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Karina Gidi?

Dado que nació el 13 de septiembre, el signo zodiacal de Karina Gidi es virgo.

¿La actriz Karina Gidi está casada?

En 2016, Karina Gidi estuvo casada con el hoy candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, matrimonio que terminó sólo 7 meses después.

Sin embargo, a la fecha no es público si actualmente mantiene alguna relación sentimental con alguna persona.

Con mi mujer 😎 pic.twitter.com/L6IVrX5zxC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 14, 2015

¿Quiénes son los hijos de Karina Gidi, la actriz que asegura vivió un infierno con Jorge Álvarez Máynez?

Karina Gidi es madre de Sofía, quien en 2024 tiene 21 años de edad.

A la edad de 11 años, Sofía con ayuda de su madre hizo una petición en Change.org para intentar cambiar al entonces presidente de México Enrique Peña Nieto.

“Mi hija Sofia me preguntó si podríamos cambiar de presidente, le contesté que suponía que sí, aunque no creía que fuera fácil. Escribió en un papel: Personas que quieren la renuncia de Peña Nieto. Me dio su pluma, firmé. Agarró su diccionario escolar para apoyarse y me dijo: me voy a juntar firmas”, señalaba la publicación denominada “Proyecto Sofía”.

Se desconoce si la actriz xalapeña tiene algún otro hijo o hija.

¿Qué estudió Karina Gidi?

No se cuenta con información pública sobre cuál es la formación académica de Karina Gidi.

¿Cuál es la trayectoria de Karina Gidi?

La actriz Karina Gidi ha participado en proyectos de cine, teatro y televisión en producciones de México y el extranjero en países de América y Europa.

Gidi ha colaborado en proyectos extranjeros de países como Colombia, Brasil, España y Rumania.

Karina Gidi, actriz que estuvo casada con Jorge Álvarez Máynez (Karina Gidi / Instagram)

Karina Gidi manda indirecta a Jorge Álvarez Máynez

Tras salir a relucir la relación que mantuvieron Karina Gidi y Jorge Álvarez Máynez, la actriz mandó una indirecta al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Y es que luego de que diversos medios de comunicación refirieran que el matrimonio de Gidi y Máynez duró un año, ella salió a precisar el dato y señaló que sólo fueron 7 meses de matrimonio con el candidato ‘fosfo fosfo’.

La actriz avivó la polémica, pues en su aclaración calificó que los pocos meses que estuvo casada con Álvarez Máynez fueron “infernales”.

“Un año, no Siete meses Infernales”, publicó Karina Gidi en su cuenta de X, antes Twitter, sin mencionar explícitamente al candidato presidencial

Un año, no



Siete meses



Infernales — Karina Gidi (@KarinaGidi) April 17, 2024