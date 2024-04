Jorge Álvarez Máynez denunció que le quieren robar la canción “Máynez, Máynez Presidente” luego de que ésta fuera bajada de la plataforma Spotify y compartió que sabe quién es el responsable.

De acuerdo con el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia para las elecciones 2024, es el PRI de Alejandro Moreno quien busca quedarse con una de sus canciones para evitar que la ciudadanía pueda seguir escuchándola y usándola en sus redes sociales.

Asimismo, acusó que la razón por la que quieren evitar el uso de la canción “Máynez, Máynez presidente” es porque “se volvió un fenómeno” que no quieren que se continúe repitiendo durante las campañas electorales 2024.

Cabe señalar que al finalizar las campañas, Jorge Álvarez Máynez se enfrentará en las boletas el próximo 2 de junio a:

Jorge Álvarez Máynez acusó a Alejandro Moreno de quererse robar la canción “Presidente Máynez” a través de una persona a quien identificó como Meisés Salah, de origen campechano para que ya no puedan utilizarla.

Asimismo, aseveró que el PRI se está valiendo de “artilugios legales” para disputar los derechos de autor de “Máynez, Máynez Presidente” cuando la canción le pertenece a Yuawi, Moy Barba y a Movimiento Ciudadano .

Máynez reclamó que el PRI de Alejandro Moreno no quiere que la gente pueda usar la canción luego de que se volviera a más viral de México y sentenció: “eres un cerdo Alito Moreno”.

“El PRI está reclamando que la canción es de ellos y que la gente no la use, que no la pueda usar. La hicimos la más viral de México…El PRI quiso tirar esta canción, que la gente no la pueda escuchar porque se volvió un fenómeno”

Jorge Álvarez Máynez