Jorge Álvarez Máynez fue acusado de acoso sexual por Ana Castelar Valenzuela desde redes sociales.

De acuerdo con la politóloga, fue en su ingresó a Movimiento Ciudadano cuando conoció al ahora candidato a la presidencia para las elecciones 2024 se comportó de manera inapropiada y en ese momento no supo reaccionar.

En entrevista para Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar, Ana Castelar refrendó su denuncia pública contra el candidato; sin embargo, aclaró que no procederá legalmente.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre esta denuncia.

En 2021 Ana Castelar conoció a Jorge Álvarez Máynez en un evento de Manuel Scott en Cajeme, Sonora, donde participaron en su toma de protesta como coordinador municipal de Movimiento Ciudadano.

Según lo que contó a Enrique Hernández Alcázar, luego de la toma de protesta, se realizó un evento privado en el que hubo bebidas alcohólicas.

En ese evento, Jorge Álvarez Máynez se acercó a ella en “malas condiciones” y realizó acercamientos inadecuados y comentarios del tipo sexual, reveló en entrevista.

Cabe señalar que el pasado 28 de marzo Ana Castelar acusó que Jorge Álvarez Máynez y personas cercanas a él son conocidos por acosar a mujeres dentro del partido.

A pesar de las revelaciones hechas por Ana Castelar Valenzuela, la politóloga aclaró que no tiene interés de proceder legalmente contra el candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez.

La politóloga aclaró que en su momento no supo como actual ante el acoso que sufrió y se consideró afortunada porque estos hechos no la afectaron a un nivel personal.

Asimismo, Castelar Valenzuela resaltó que la justicia en México para las mujeres víctimas de violencia de género es “deplorable y revictimizante”; sin embargo, animó a otras mujeres a denunciar a sus agresores.

“En su momento no supe como actuar, iba apenas entrando en la política…Creo que a estas alturas realmente no es de mi interés interponer una denuncia formal, no porque no quiera, no porque esté mal, todo lo contrario. Creo que son acciones que todas las mujeres que hemos sufrido ese tipo de acoso debemos hacer…(pero) es difícil, desafortunadamente tenemos un sistema de justicia que es deplorable, tan revictimizante. Afortunadamente no me afectó a nivel personal”

Ana Castelar Valenzuela