El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, realiza su cierre de campaña en vivo desde Ciudad de México (CDMX); esto es lo que dijo.

El cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez fue en el auditorio BlackBerry que se ubica en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX, en donde estuvo acompañado por diversos artistas.

A su vez, su cierre de campaña se da a casi 3 días de que se lleven a cabo las elecciones 2024, a celebrarse el domingo 2 de junio, en donde Jorge Álvarez Máynez contenderá por la presidencia de México.

Por su parte, el último debate a la presidencia de México tuvo lugar el pasado domingo 19 de mayo, del cual, Jorge Álvarez Máynez al igual que las candidatas presidenciales, se declaró ganador.

Jorge Álvarez Máynez y su cierre de campaña desde el auditorio BlackBerry en CDMX

Con un corto mensaje y acompañado por el candidato de Movimiento Ciudadano a jefe de gobierno, Salomón Chertorivski , es que Jorge Álvarez Máynez realizó su cierre de campaña.

Durante su cierre de campaña hoy miércoles 29 de mayo, con la voz enronquecida, Jorge Álvarez Máynez agradeció a los presentes en el auditorio BlackBerry el demostrar un punto a la “vieja política”.

Que no es que a los jóvenes, la “generación de cristal”, no estén interesados en la política, sino que no tienen interés en “su política”, razón por la que Jorge Álvarez Máynez declaró que México va a ver el futuro.

Y en consecuente, repitió varias propuestas de su campaña, entre ellas el despenalizar al aborto y la marihuana, así como no se permitirá “nunca más” que empresarios patrocinen campañas electorales para cobrarse “a lo chino”.

Jorge Álvarez Máynez también repitió que su campaña no llenó de basura la CDMX con espectaculares, sino que los jóvenes hicieron carteles para pedir el voto, quienes harán el cambio en México.

En consecuencia, el festival, la musica y los artistas que asistieron a su cierre de campaña en el auditorio BlackBerry, para agradecerles, por su apoyo.

Estos son algunos artistas que acudieron al cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez (quien recibió un Dr. Simi) en el auditorio BlackBerry:

Yoga Fire-Dee

Porter

Penny Pacheco

Darvon DCO

T-Killa

Jorge Álvarez Máynez finalizó su mensaje con las señas de “I love You”, destacando que aunque el día de mañana no esté aquí o no gane las elecciones 2024, México será un país en el que la ciudadanía viva feliz.

