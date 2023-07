El periodista Joaquín López-Dóriga respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el mensaje que hizo en la mañanera del 25 de julio de 2023: “Amarre a su jauría, no es bueno para su salud”, dijo.

AMLO criticó a Joaquín López-Dóriga por sugerir la posibilidad de un atentado en contra de Xóchitl Gálvez: “Nuestros adversarios ya están fuera de sí”, alertó el presidente por lo que consideró una “campaña muy irresponsable y perversa”.

El periodista aseguró que la aspirante de Va por México es víctima de “una ofensiva desde el Presidente de la República”, así como de diputados y senadores de Morena, así que hizo un llamado por su seguridad.

El periodista de Radio Fórmula apuntó al presidente de México como el responsable de un hipotético atentado contra Xóchitl Gálvez:

El presidente habló de dichos señalamientos en la mañanera del 25 de julio y obtuvo respuesta del periodista a través de su cuenta de Twitter el mismo día.

Joaquín López-Dóriga respondió a AMLO a través de sus redes sociales: “Presidente, amarre a su jauría. O déjele suelta. No me afecta ni me altera”, dijo el presentador por las reacciones de la gente en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, envío un mensaje al presidente por sus comentarios en la mañanera del 25 de julio:

Sin embargo, Joaquín López-Dóriga no fue el único periodista que planteó la posibilidad en sus espacios informativos de que se diera un atentado como el del ex candidato del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio:

De igual manera que la columna de Raymundo Riva Palacio del 24 de julio, la directora de la revista Siempre!, Beatriz Pagés, escribió el 7 de julio en Twitter que:

AMLO respondió por los señalamientos de Joaquín López-Dóriga y otros comunicadores durante la mañanera del 25 de julio. Entonces el presidente calificó los comentarios como parte de una “campaña irresponsable y perversa”.

“Esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esa gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari”, dijo AMLO e hizo un exhorto a los comunicadores:

“Nosotros no actuamos de manera perversa... Somos partidarios y seguidores de la doctrina del amor al prójimo. Desde que estoy en la presidencia no he ordenado reprimir a nadie. (...) Estoy acostumbrado a enfrentar a los adversarios por esa vía (democrática), en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral. Si llegué hasta donde estoy es porque conservé inalterables mis principios (...) Los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos. Que no procedan de manera vil”

