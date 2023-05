Las elecciones 2024 están más cerca; ¿Gerardo Fernández Noroña y Joaquín López-Dóriga son amigos? Una impactante revelación del diputado del Partido del trabajo (PT) nos pone a pensar en dicho contexto electoral.

Gerardo Fernández Noroña es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República. El diputado del PT se destapó como posible candidato en las elecciones 2024 desde el 14 de junio de 2021.

“Voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Haré todo mi esfuerzo para lograr este objetivo en unidad del movimiento (...) Voy a trabajar durísimo, más todavía, para ser el relevo del compañero presidente en 2024″. Gerardo Fernández Noroña

Desde 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destapó como aspirantes a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México.

AMLO incluyó en dicha lista Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en junio 2022. Fue hasta octubre del mismo año que el presidente sumó como “corcholatas” a Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado y a Gerardo Fernández Noroña.

“Tú me decías de los posibles candidatos nuestros (de Morena), son tres y puede ser que haya dos más, cinco y está abierto porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más: Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Noroña”. AMLO

En ese contexto se dio una entrevista entre Gerardo Fernández Noroña y Joaquín López-Dóriga.

Joaquín López-Dóriga (Joaquín López-Doriga YouTube)

Gerardo Fernández Noroña expresa su respeto por la trayectoria de Joaquín López-Dóriga

Gerardo Fernández Noroña acudió a una entrevista para Grupo Fórmula con Joaquín López-Dóriga el 24 de mayo de 2023. El diputado del PT consideró que ninguno de las “corcholatas” de Morena cumple con un perfil de izquierda.

“Es una paradoja que se requiera de una persona radical para lograr que nuestra gente como 3 veces al día en nuestra patria, que todo el mundo tenga techo, que no se haga negocio con ni con la salud, ni con la educación del pueblo. Yo no veo a mis compañeros en ese camino, pero, sobre todo, no los veo en la idea de hacer un Congreso Constituyente que haga una profunda reforma en la Constitución y recupere todo lo que es del pueblo: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca. Todo”. Gerardo Fernández Noroña

El diputado del PT habló de manera extensa sobre su proyecto. Sin embargo, al finalizar la entrevista, Gerardo Fernández Noroña expresó su respeto por la trayectoria de Joaquín López-Dóriga, quien aceptó los halagos del aspirante presidencial.

“No porque esté aquí con él; siempre me ha tratado bien (...) Me refiero a lo personal, en lo personal siempre has sido muy correcto. Tú tienes tu posición, tienes tu visión, pero en lo personal siempre has sido muy correcto”, dijo Fernández Noroña.

“Hay gente que no entiende que no son personales las diferencias, ahí uno pinta su raya políticamente, pero el trato personal, el trato humano, eso es otra cosa. Ahí servimos a todos por igual”, aseguró el diputado del PT en entrevista.

Gerardo Fernández Noroña, el que es de "verdadera izquierda", inclusive más que el Presidente @lopezobrador_ y sobre todo muy radical 🤡



Chingón, ja ja ja. pic.twitter.com/E2DPYu2zOV — Jafet Huipet (@JHRomero_) May 24, 2023

Usuarios de Twitter se van contra Gerardo Fernández Noroña por “lanzar flores” a Joaquín López-Dóriga

La entrevista entre Gerardo Fernández Noroña y Joaquín López-Dóriga fue considerada por Grupo Fórmula como una “florezota” en su portal de noticias. Usuarios de Twitter se lanzaron contra el diputado del PT por sus declaraciones.

“Gerardo Fernández Noroña, el que es de “verdadera izquierda”, inclusive más que el Presidente López Obrador y sobre todo muy radical”, dijo una persona. “¿En serio? ¿Periodista de respeto? Puntos menos para Noroña”, dijo alguien más.

Joaquín López-Dóriga (YouTube Joaquín López-Dóriga)

Gerardo Fernández Noroña en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Gerardo Fernández Noroña es uno de los aspirantes a la canidatura para las elecciones presidenciales en México de 2024.

En ese sentido, su aprobación se mide en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX.

Según dicha encuesta, con fecha del 24 de mayo de 2023, el diputado del PT tiene una aprobación de 13.6%.