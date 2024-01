Joaquín López-Dóriga enfureció contra el Instituto Nacional Electoral (INE) durante su programa en vivo este lunes 29 de enero.

Esto sucedió derivado de un citatorio que recibió el periodista debido a la entrevista que le realizó a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con la acusación del INE, Joaquín López-Dóriga recibió dinero de parte de Xóchitl Gálvez para la realización de la entrevista.

El reconocido periodista que trabaja en Grupo Fórmula, recibió un citatorio del INE el pasado viernes 26 de enero de 2024.

El INE solicitó que Joaquín López-Dóriga se presentara al día siguiente, es decir, el sábado 27 de enero, con la información requerida y pruebas que lo sustentaran.

Mientras el comunicador leía en voz alta las demandas el INE, enfureció notablemente ante los requerimientos del instituto, los cuales calificó de “delirantes”.

Posteriormente, Joaquín López-Dóriga rompió el citatorio del INE frente a las cámaras de su programa en vivo y declaró que no le hará caso al mismo.

De acuerdo con el citatorio del INE, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México conformada por el PRI-PAN-PRD, entregó dinero a Joaquín López-Dóriga o a Grupo Fórmula por su entrevista en el medio.

El periodista detalló que Rafael Ángel Lecón Domínguez es la persona que hace estas acusaciones.

Sin embargo, el acusador no presenta ningún dato ni prueba alguna de sus declaraciones , hecho que Joaquín López-Dóriga se apresuró a negar contundentemente al decir que es totalmente falso.

Ah, pero en la indefensión está uno permanentemente porque el que acusa no aporta la prueba y me deja a mí que pruebe. No, es que no es así, señores del INE. No es así. El que acusa tiene la carga de la prueba.

Joaquín López-Dóriga