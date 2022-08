Jesús Murillo Karam pasó su primera noche en la cárcel luego de ser vinculado a proceso por desaparición forzada, torura y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.

El ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fue trasladado al Reclusorio Norte el 24 de agosto, luego de 8 horas de audiencia.

Sin embargo, Jesús Murillo Karam, de 74 años, señaló en múltiples ocasiones su intención de continuar con su proceso en libertad, debido a su edad y padecimientos crónicos.

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto, luego de que un testigo protegido lo vinculara a una supuesta reunión de altos mandos donde se habría decidido la creación de la “verdad histórica”.

En dicha reunión, también habría participado Omar García Harfuch, delegado de la Policía Federal en Guerrero al momento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Pese a padecimientos crónicos, juez dictó prisión preventiva a Jesús Murillo Karam por riesgo de fuga, lamenta abogado

Antonio López, abogado de Jesús Murillo Karam (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Antonio López, abogado de Jesús Murillo Karam dijo en entrevista para Ciro por la mañana que lamenta que se haya dictado prisión preventiva por riesgo de fuga al ex procurador.

La decisión del juez Marco Antonio Fuente Tapia significa que, Jesús Murillo Karam dormirá en la cárcel, al menos los 3 meses que durará la investigación complementaria por el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Antonio López recordó que Murillo Karam tiene padecimientos crónico degenerativos, incluso desde que se encontraba al frente de la PGR, sobre todo por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

De acuerdo con el abogado de Jesús Murillo Karam, se presentaron las evidencias al juez para que se considerara la prisión domiciliaria, como documentos que prueban sus enfermedades crónicas.

Además, solicitaron también que se considerara la ejecución de prisión domiciliaria a través del mecanismo para adultos mayores de 70 años.

Sin embargo, el juez determinó que existe riesgo de fuga por el valor del patrimonio de Murillo Karam por lo que determinó enviarlo al Reclusorio Norte.

“El señor ex procurador, todos los saben, desde que estaba inclusive en funciones, ya tenía problemas de salud… tiene algunas enfermedades crónicas que evidentemente afectan su salud, sobre todo las que le hicimos ver al juzgador, inclusive para tratar de justificar porque había otra cuestión que también se pidió. No solamente que se dictara la prisión preventiva, hay un dispositivo legal que permite que una personas que tiene más de 70 años o que tiene alguna enfermedad grave o terminal pueda ejecutar su prisión en su domicilio. El juzgador no lo aceptó considerando que había riesgo de fuga” Antonio López, abogado de Jesús Murillo Karam

No hay nadie que señale a Jesús Murillo Karam por alguna actuación ilegal:abogado

Por otra parte, el abogado de Jesús Murillo Karam aseguró que en la audiencia se señaló que no hay nadie que señale al ex procurador por actuaciones ilegales, es decir, no hay quien lo vincule, así sean:

testigos

víctimas

hechos

Recordó que durante la audiencia el juez pidió a la Fiscalía que informara quién depone contra Jesús Murillo Karam, pero sólo pudo responder que la deposición es parte de una vista del Tribunal Colegiado de Tamaulipas .