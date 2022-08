Ciro Gómez Leyva rechazó haber formado parte de una operación de Estado en el caso Ayotzinapa, por lo que cuestionó ¿por qué habría que disculparse?

Ante la insistencia de Epigmenio Ibarra sobre que Ciro Gómez Leyva se disculpe por el caso Ayotzinapa, el periodista señaló que cree en la verdad histórica y negó ser parte de una operación de Estado.

Luego de las revelaciones del GIEI en marzo, el cineasta dijo que por mantener y respaldar la “verdad histórica” que propuso Jesús Murillo Karam, el conductor debía disculparse.

Epigmenio Ibarra insistió en la disculpa esta semana, luego de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado.

Para Epigmenio Ibarra, en el caso Ayotzinapa hubo intervención del Estado, ante lo cual Ciro Gómez Leyva rechazó ser parte de una operación en la desaparición de los 43 normalistas.

En el segmento que el cineasta tiene en Ciro por la Mañana, en Fórmula, aprovechó un texto publicado por Jorge Fernández Menéndez, para señalar que la prensa trata de inscribir el asunto en “una grilla interna”.

Comentó que la cantidad de adjetivos contra el informe de Alejandro Encinas reflejan la posición mediática imperante de “este informe no sirve”.

En este contexto, Epigmenio Ibarra subrayó que el hecho central es que en el caso Ayotzinapa hubo la intervención del Estado, por lo que nuevamente pidió disculpas de periodistas como Ciro Gómez Leyva.

Ciro Gómez Leyva rechazó haber formado parte de una operación de Estado en el caso Ayotzinapa luego de que Epigmenio Ibarra insistió en que pida una disculpa.

El cineasta subrayó al periodista que de acuerdo con el informe de Alejandro Encinas, el 18 de agosto, agentes del Estado participaron en el crimen. “Agentes del Estado encubrieron el crimen”, acotó.

Epigmenio Ibarra cuestionó a Ciro Gómez Leyva sobre si los restos de los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula como sostiene la verdad histórica, a lo que el periodista dijo desconocer eso.

“¿Los quemaron en Cocula? La tesis de Murillo Karam (verdad histórica) se mantienen intacta”, cuestionó Epigmenio Ibarra, a lo que Ciro Gómez Leyva respondió: “No lo sé. Yo soy un reportero”.

El periodista subrayó que el hecho central del caso es que secuestraron y mataron a los estudiantes, mientras que el cineasta señaló que lo sustantivo es la intervención del Estado en el crimen, hecho del que no hablaron los medios de comunicación.

“El hecho central es que los secuestraron y los mataron... no es el hecho central si los mataron en Cocula”

Ante la exigencia de Epigmenio Ibarra sobre que pida una disculpa, Ciro Gómez Leyva negó que él haya formado parte de una operación de Estado en el caso Ayotzinapa.

El cineasta dijo que seguía esperando la disculpa del periodista por respaldar la verdad histórica que dio en su momento Jesús Murillo Karam.

Y es que Epigmenio Ibarra dijo que de acuerdo con el informe, agentes del Estado mexicano y corporaciones participaron en el crimen, encubrieron el crimen, y urdieron en la verdad histórica.

Abundó que manipularon evidencia, sembraron evidencia y torturaron para encubrir a los criminales. “Y que el efecto general de la acción del Estado permitió consumar el objetivo de los criminales”, apuntó.

Para Epigmenio Ibarra, quienes creen en la verdad histórica “se deben disculpar porque fueron parte de una operación de Estado”

En respuesta, Ciro Gómez Leyva aseveró categórico que él no formó parte de ninguna operación del Estado y cuestionó severamente al cineasta sobre con quién se coordinó él.

“Yo no fui parte de ninguna operación de Estado. ¿Con quién me coordiné yo para dar un punto de vista en una columna o en un programa de radio o de televisión... Hablas de una operación... ¿con quién me coordine?”

Ciro Gómez Leyva