¿El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tendrá que autorizar entrevistas para medios que hagan sus maestros e investigadores? Te decimos lo que se sabe sobre esto.

Hoy jueves 2 de mayo de 2024, Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció un intento de censura por parte del IPN a la libertad de expresión de sus maestros e investigadores.

De acuerdo con el documento presentado por Ciro Murayama, el IPN informó que, de ahora en adelante, tendrá que autorizar entrevistas para medios que hagan sus maestros e investigadores.

Con la novedad de que la libertad de expresión, protegida por la Constitución, se pretende extinguir para los académicos y trabajadores del Poli @IPN_MX



Caray, a qué grado de regresión autoritaria quiere llegar este gobierno 👇 pic.twitter.com/7a7CD3jSY8 — Ciro Murayama (@CiroMurayamaMx) May 2, 2024

Esto se sabe sobre que el IPN tendrá que autorizar entrevistas para medios que hagan sus maestros e investigadores

Ciro Murayama denunció este jueves en redes sociales que el IPN “pretende extinguir” la libertad de expresión para los académicos y trabajadores.

Esto debido a un documento que fue enviado el pasado 29 de abril a los titulares de las dependencias politécnicas y al titular del Órgano Interno de Control en el IPN, en donde se informa que todas las entrevistas de medios de comunicación a sus maestros e investigadores, deberá contar con previa autorización de la Coordinación de Imagen Institucional.

De conformidad con las facultades y atribuciones que me confiere el artículo 65 del Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, se hace de su conocimiento que todo requerimiento de entrevistas por parte de medios de comunicación que realicen al personal docente, administrativo y de investigación de las escuelas, centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional deberán contar con previa autorización de la Coordinación de Imagen institucional. Documento del IPN compartido por Ciro Murayama

El documento fue firmado por el Maestro Marco Antonio Ramírez Urbina, quien es Coordinador de Imagen Institucional del IPN.

Documento del IPN donde se informa que se necesitarán autorizar las entrevistas de maestros e investigadores a medios de comunicación (X: Ciro Murayama)

Entrevistas para medios que hagan los maestros e investigadores del IPN deberán solicitarse con al menos 10 días de anticipación

Además, en el documento se detalla que todas las entrevistas para medios que hagan los maestros e investigadores del IPN, deberán solicitarse con al menos 10 días hábiles de anticipación.

Asimismo, se señaló que las solicitudes de entrevistas, así como para el acceso de cualquier representante de medios de comunicación para conferencias de prensa , deberán ser presentadas con este tiempo de antelación.

El oficio indica que se pide este tiempo previo a la realización de la entrevista con el fin de “notificar en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como cabeza de sector de este Instituto”.

La solicitud de autorización deberá presentarse mediante un oficio dirigido a la Coordinación donde se deberán especificar los siguientes datos:

nombre, cargo y función del personal del IPN

nombre del medio de comunicación solicitante

fecha y hora programada para la entrevista

El documento señala que, en caso de no presentar previamente esta solicitud de autorización o de no ser autorizada , los maestros e investigadores del IPN no podrán dar la entrevista, sin importar el formato, a los medios.

Acusan censura del IPN a sus maestros e investigadores por pedir autorización para dar entrevistas a medios

Ante el documento del IPN, Ciro Murayama escribió que se trata de un grado de regresión autoritaria al que quiere llegar este gobierno.

Por otra parte, Diego Micher, politólogo internacionalista, indicó que, d e acuerdo con el reglamento del IPN, el funcionario Marco Ramírez no tiene facultades para limitar las entrevistas.

Por esta razón, anunció que se presentará una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) “por abuso de funciones y por inhibir el derecho humano de acceso a la información”.