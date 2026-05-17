La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación por un año de un médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por realizar tocamientos a paciente.

Según indicó la dependencia, la sanción se emitió tras una indagatoria del Órgano Interno de Control, que permitió acreditar faltas administrativas graves cometidas por el médico durante su desempeño de labores.

Tribunal suspende por un año a médico del ISSSTE tras acreditar tocamientos a paciente

A través de un comunicado, Buen Gobierno anunció recientemente la inhabilitación laboral por un año del médico del ISSSTE identificado como Pedro C, tras el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se trata de un médico especialista, a quien se le halló culpable de realizar tocamientos indebidos a una paciente durante una consulta médica en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco.

Buen Gobierno manifestó que el médico está en su derecho de impugnar la resolución, sin embargo, las autoridades manifestaron que defenderán el fallo emitido en su contra.

ISSSTE (Especial)

Esto con estricto apego a derecho, además de proporcionar evidencia y priorizando los derechos de la víctima.

La institución enfatizó que mantendrá una política que no tolerará este tipo de conductas, ni cualquier forma de violencia de género en el sector salud.

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de garantizar espacios seguros y dignos para todas las personas que buscan atención médica.