El Instituto Nacional Electoral (INE) propuso multas de 31.3 millones de pesos a Morena y el Partido Verde (PVEM), por acusaciones de supuestas afiliaciones indebidas.

En total, las autoridades electorales buscan imponer 209 multas, debido a que los partidos no pudieron demostrar que contaban con el consentimiento de algunos ciudadanos para su afiliación.

Morena y PVEM suman 209 multas por afiliación indebida; INE va por millonaria sanción

Durante su octava sesión extraordinaria, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó 20 anteproyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), que serán remitidos al Consejo General.

De dichos anteproyectos, se informó que 18 corresponden a denuncias por presuntas afiliaciones indebidas y uso no autorizado de datos personales, aunque solo en 16 se planteó acreditar la infracción.

INE (INE)

Según el INE, por estas acusaciones a Morena le corresponderían 207 sanciones económicas en 14 expedientes por 31 millones 126 mil pesos, mientras que al PVEM se le impondrían dos multas por 178 mil 822 pesos.

Las resoluciones propuestas contemplan en total 209 multas por un total de $31,304,870.16. INE

Además, en dos expedientes contra Morena se plantea cancelar registros de afiliación que permanezcan vigentes dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de la resolución.

También revisan casos por datos falsos entregados al INE

Los otros dos proyectos analizados corresponden a procedimientos iniciados de oficio por la presunta entrega de información falsa sobre afiliación partidista durante la selección de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales para el proceso federal 2023-2024.

En uno de los casos se propone imponer una amonestación pública a una persona aspirante y publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación una vez que quede firme.