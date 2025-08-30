Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró durante su participación en la Reunión Plenaria de Morena lo que pareció una indirecta para Gerardo Fernández Noroña.

Durante su participación, Rodríguez señaló que se debe de respetar el principio rector del movimiento y resaltó que “la austeridad no es un eslogan”.

Asimismo, llamó a los morenistas a mantenerse en dentro del principio rector del gobierno y evitar el despilfarro y “los lujos del pasado”.

Rosa Icela lanza indirecta a Fernández Noroña; recuerda que Morena “se opone frontalmente al despilfarro”

Rosa Icela Rodríguez aprovechó su participación en la Reunión Plenaria de Morena para lanzar una indirecta para los morenistas que se han visto envueltos en la polémica como Gerardo Fernández Noroña.

La titular de la Secretaría de Seguridad recordó que la austeridad republicana es “la base de la justicia” de la Cuarta Transformación y reiteró que “la austeridad no es un eslogan”, sino el principio rector del gobierno de Claudia Sheinbaum y de Morena.

“La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado" Rosa Icela Rodríguez

🚨La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_), aseguró en la Inauguración de la Reunión Plenaria de Morena que “la austeridad no es un eslogan” y es una filosofía que se opone a los lujos del pasado. pic.twitter.com/sHYFWGtmjF — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2025

Asimismo, señaló que la austeridad se debe de llevar como una filosofía de vida que “se opone frontalmente del despilfarro y a los lujos del pasado”.

Además, reiteró que, “desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanos”.

Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno protagonizan pelea en Cámara de Senadores

Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron la pelea en la Cámara de Senadores el pasado 27 de agosto; en diferentes videos se puede observar cómo se empujaban en medio de la furia del líder nacional del PRI.

De acuerdo con Moreno, el problema comenzó debido a que se había acordado que se le daría la palabra durante la sesión; sin embargo, ésta terminó sin que se cumpliera, lo que ocasionó su furia.

Por ello, se acercó a él para para reclamar que no le concedió la palabra, con lo que inició el primer empujón; por el pleito Emiliano González, trabajador del Senado resultó lesionado.