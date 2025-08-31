Leo la nota en El Universal: “Rodeada de Haces, Gutiérrez Luna y Monreal, Rosa Icela pide austeridad a los despilfarradores”. ¿Nombres de estos gastadores que tanto ensucian a la 4T? Pedro Haces, Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna .

¿Les molestó la pedrada lanzada por la secretaria de Gobernación? Según la crónica del mencionado periódico, redactada por Enrique Gómez, ellos —siempre cínicos— ni siquiera se inmutaron.

Los tres legisladores con fortunas suficientemente grandes como para derrocharlas en toda clase de lujos aparecen en cada una de las fotografías de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Ellos mandan en el poder legislativo y nadie les disputa el liderazgo, a pesar de la insultante riqueza que exhiben y que, muy probablemente, no podrían justificar si las autoridades tributarias les realizaran auditorías personales.

No es que el patrimonio de Pedro Haces, Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna sea inexplicable. Todo lo contrario, se trata de dinero perfectamente explicable porque huele a corrupción .

Las cosas hay que decirlas como son. Y así, como son, las dijo Rosa Icela Rodríguez en su discurso.

Posdata: En las fotos no se ve que la funcionaria lleve cartera. Qué bueno, se la habrían robado.

Pedro Haces, diputado de Morena; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Ricardo Monreal, diputado y coordinador de Morena (Mario Jasso)