A 15 años del ataque al Casino Royale, que dejó 52 personas fallecidas en Monterrey, un juez federal ordenó la liberación de dos hombres relacionados con los hechos, al determinar que hubo errores en la integración de las carpetas de investigación.

De acuerdo con fuentes al interior del Poder Judicial, la resolución se fundamentó en fallas en la recopilación de pruebas y en las primeras indagatorias del atentado ocurrido el 25 de agosto de 2011.

En ese momento, el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos se desempeñaba como procurador de Justicia de Nuevo León, cargo que asumió en febrero de ese año y desde el cual era responsable de las investigaciones ministeriales.

Resolución genera cuestionamientos sobre la investigación

La decisión judicial generó cuestionamientos sobre el proceso seguido en uno de los ataques más graves registrados en Nuevo León, particularmente por las deficiencias señaladas en la integración de la investigación.

La vocera de las familias de las víctimas, Samara Pérez, pidió al Poder Judicial de la Federación explicar el fundamento legal de la resolución y cuestionó que los familiares no hubieran sido informados sobre la decisión.

¿Quiénes son los hombres relacionados con el caso Casino Royale?

José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, como hombres que fueron sentenciados por los hechos.

El ataque al Casino Royale ocurrió el 25 de agosto de 2011 y dejó un saldo de 52 personas fallecidas. La resolución reportada vuelve a colocar bajo cuestionamiento la integración de las carpetas de investigación del caso.